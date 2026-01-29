Μπαρτζώκας: «Είμαι ευγνώμων για το ρόστερ μας»
Μπαρτζώκας: «Είμαι ευγνώμων για το ρόστερ μας»
Όσα δήλωσε ο κόουτς Μπαρτζώκας μετά τη νίκη της ομάδας του επί της Μπαρτσελόνα
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μοίρασε συγχαρητήρια στους παίκτες του για την εμφάνιση και τη νίκη, ενώ στάθηκε στο αμυντικό κομμάτι της τέταρτης περιόδου, όπου ο Ολυμπιακός κράτησε την Μπαρτσελόνα στους 9 πόντους.
Μιλώντας στο flash interview ο προπονητής του Ολυμπιακού επισήμανε μεταξύ άλλων:
«Η άμυνά μας στην τέταρτη περίοδο ήταν φανταστική. Τους αναγκάσαμε σε πολλά λάθη και σε δύσκολα σουτ. Νωρίτερα σούταραν πολύ καλά, εμείς όχι
Κάναμε μια πολύ σημαντική νίκη, δεν είναι εύκολο να κερδίσεις την Μπαρτσα, ειδικά όταν ο Πάντερ βάζει τόσο δύσκολα σουτ.
Συγχαρητήρια στους παίκτες και στους φιλάθλους που μας στήριξαν ξανά.
Μας λείπουν ακόμα σημαντικοί παίκτες, έχουμε καλό ρόστερ.
Ο Ταϊρίκ (Τζόουνς) ήταν εξαιρετικός και ο Κόρι (Τζόσεφ) ήταν πολύ καλός σήμερα. Έχασε κάποιες βολές λόγω της όχι τόσο καλής φυσικής του κατάστασης. Είμαι ευγνώμων για το ρόστερ που έχω».
