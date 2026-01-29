H κυβερνοασφάλεια εντάσσεται στο πεδίο της διαχείρισης ρίσκου, της επιχειρησιακής συνέχειας και της θεσμικής ευθύνης σε επίπεδο αποφάσεων.
Ο θάνατος των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ ένωσε όλες τις ομάδες: Κασκόλ Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, Άρη, ΑΕΚ κρεμάστηκαν στην Τούμπα, φωτογραφίες
Την Τούμπα επισκέφτηκε η αντιπροσωπεία της ΚΑΕ Άρης και οπαδοί όλων των ομάδων
Η απώλεια των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ σε δυστύχημα στη Ρουμανία ένωσε όλο τον φίλαθλο κόσμο της Ελλάδας.
Φίλοι όλων των ομάδων που ζουν στη Θεσσαλονίκη και στις γύρω πόλεις βρέθηκαν έξω από την Τούμπα για να αφήσουν ένα λουλούδι για τα θύματα και να ανάψουν ένα κεράκι.
Ο χώρος έχει γεμίσει με κασκόλ και φανέλες του ΠΑΟΚ αλλά έχουν κρεμαστεί κασκόλ του Ολυμπιακού, του Άρη, του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ, του Ηρακλή, του Πανιωνίου, της Καλαμάτας, της Ίντερ και άλλων ομάδων.
Τον χώρο επισκέφτηκε και αντιπροσωπεία της ΚΑΕ Άρης, της ΠΑΕ Καλαμάτας αλλά και παιδιά της Σχολής ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού στη Θεσσαλονίκη.
Τον χώρο επισκέφτηκε και αντιπροσωπεία της ΚΑΕ Άρης, της ΠΑΕ Καλαμάτας αλλά και παιδιά της Σχολής ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού στη Θεσσαλονίκη.
