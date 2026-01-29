Ο θάνατος των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ ένωσε όλες τις ομάδες: Κασκόλ Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, Άρη, ΑΕΚ κρεμάστηκαν στην Τούμπα, φωτογραφίες
SPORTS
ΠΑΟΚ Δυστύχημα Ρουμανία Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΑΕΚ Άρης

Ο θάνατος των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ ένωσε όλες τις ομάδες: Κασκόλ Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, Άρη, ΑΕΚ κρεμάστηκαν στην Τούμπα, φωτογραφίες

Την Τούμπα επισκέφτηκε η αντιπροσωπεία της ΚΑΕ Άρης και οπαδοί όλων των ομάδων

Ο θάνατος των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ ένωσε όλες τις ομάδες: Κασκόλ Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, Άρη, ΑΕΚ κρεμάστηκαν στην Τούμπα, φωτογραφίες
Η απώλεια των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ σε δυστύχημα στη Ρουμανία ένωσε όλο τον φίλαθλο κόσμο της Ελλάδας. 

Φίλοι όλων των ομάδων που ζουν στη Θεσσαλονίκη και στις γύρω πόλεις βρέθηκαν έξω από την Τούμπα για να αφήσουν ένα λουλούδι για τα θύματα και να ανάψουν ένα κεράκι. 

Ο χώρος έχει γεμίσει με κασκόλ και φανέλες του ΠΑΟΚ αλλά έχουν κρεμαστεί κασκόλ του Ολυμπιακού, του Άρη, του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ, του Ηρακλή, του Πανιωνίου, της Καλαμάτας, της Ίντερ και άλλων ομάδων. 



Τον χώρο επισκέφτηκε και αντιπροσωπεία της ΚΑΕ Άρης, της ΠΑΕ Καλαμάτας αλλά και παιδιά της Σχολής ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού στη Θεσσαλονίκη. 

Ο θάνατος των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ ένωσε όλες τις ομάδες: Κασκόλ Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, Άρη, ΑΕΚ κρεμάστηκαν στην Τούμπα, φωτογραφίες
Ο θάνατος των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ ένωσε όλες τις ομάδες: Κασκόλ Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, Άρη, ΑΕΚ κρεμάστηκαν στην Τούμπα, φωτογραφίες
Ο θάνατος των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ ένωσε όλες τις ομάδες: Κασκόλ Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, Άρη, ΑΕΚ κρεμάστηκαν στην Τούμπα, φωτογραφίες
Ο θάνατος των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ ένωσε όλες τις ομάδες: Κασκόλ Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, Άρη, ΑΕΚ κρεμάστηκαν στην Τούμπα, φωτογραφίες
Ο θάνατος των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ ένωσε όλες τις ομάδες: Κασκόλ Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, Άρη, ΑΕΚ κρεμάστηκαν στην Τούμπα, φωτογραφίες
Ο θάνατος των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ ένωσε όλες τις ομάδες: Κασκόλ Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, Άρη, ΑΕΚ κρεμάστηκαν στην Τούμπα, φωτογραφίες
Ο θάνατος των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ ένωσε όλες τις ομάδες: Κασκόλ Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, Άρη, ΑΕΚ κρεμάστηκαν στην Τούμπα, φωτογραφίες



Κλείσιμο
Ο θάνατος των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ ένωσε όλες τις ομάδες: Κασκόλ Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, Άρη, ΑΕΚ κρεμάστηκαν στην Τούμπα, φωτογραφίες


Ο θάνατος των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ ένωσε όλες τις ομάδες: Κασκόλ Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, Άρη, ΑΕΚ κρεμάστηκαν στην Τούμπα, φωτογραφίες
Ο θάνατος των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ ένωσε όλες τις ομάδες: Κασκόλ Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, Άρη, ΑΕΚ κρεμάστηκαν στην Τούμπα, φωτογραφίες

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης