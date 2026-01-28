Μαχαιρώθηκαν δύο οπαδοί της Τσέλσι πριν το ματς με τη Νάπολι (pics)
Μαχαιρώθηκαν δύο οπαδοί της Τσέλσι πριν το ματς με τη Νάπολι (pics)

Σκηνές ωμής βίας εκτυλίχθηκαν στη Νάπολη παραμονή της αναμέτρησης Champions League ανάμεσα σε Νάπολι και Τσέλσι, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους Άγγλους φιλάθλους

Μαχαιρώθηκαν δύο οπαδοί της Τσέλσι πριν το ματς με τη Νάπολι (pics)
Σύμφωνα με μαρτυρίες, δύο οπαδοί της Τσέλσι καταδιώχθηκαν από ομάδα περίπου 25 ultras ενώ κατευθύνονταν προς μπαρ το βράδυ της Τρίτης και δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν άμεσα στο νοσοκομείο, με την κατάσταση της υγείας τους να μην εμπνέει ανησυχία.

