Ολυμπιακός: Τι αποτελέσματα περιμένει από εννιά αναμετρήσεις στο Champions League για την πρόκριση

Οι τρεις βαθμοί θα τον κρατήσουν στην 24αδα και θα τον στείλουν στα play offs της διοργάνωσης, ωστόσο δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα

Άγιαξ για την τελευταία αγωνιστική του League Phase του



Ο αρνητικός συντελεστής του γκολ (-5) για τους Πειραιώτες είναι κάτι που δεν τους βοηθάει στο θέμα της ισοβαθμίας, οπότε το ακουστικό θα είναι ανοιχτό και σε άλλα εννιά παιχνίδια.







Η βαθμολογία του Champions League 1. Άρσεναλ (20-2) 21

2. Μπάγερν Μονάχου (20-7) 18



4. Λίβερπουλ (14-8) 15

5. Τότεναμ (15-7) 14

7. Νιούκαστλ (16-6) 13

8. Σπόρτινγκ (14-9) 13

Σε ένα ματς... τελικό θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός καθώς φιλοξενείται από τονγια την τελευταία αγωνιστική του League Phase του Champions League και έχει ως μοναδικό στόχο τη νίκη.Οι τρεις βαθμοί θα τον κρατήσουν στην 24αδα και θα τον στείλουν στα play offs της διοργάνωσης, ωστόσο δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Ο αρνητικός συντελεστής του γκολ (-5) για τους Πειραιώτες είναι κάτι που δεν τους βοηθάει στο θέμα της ισοβαθμίας, οπότε το ακουστικό θα είναι ανοιχτό και σε άλλα εννιά παιχνίδια.Από αυτά ο Ολυμπιακός θέλει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Ακόμα και αν όλα πάνε στραβά, δηλαδή νικήσει αλλά δεν έρθει κανένα από τα παρακάτω αποτελέσματα, τότε θα μπει στη μέση ο συντελεστής του γκολ όπου Νάπολι και Κοπεγχάγη είναι χειρότερη μοίρα και αντιμετωπίζουν Τσέλσι και Μπαρτσελόνα αντίστοιχα. Σας είχαμε γράψει για το ακραίο σενάριο να συλλέξει 11 βαθμούς και να μείνει εκτός συνέχειας.1. Άρσεναλ (20-2) 212. Μπάγερν Μονάχου (20-7) 183. Ρεάλ Μαδρίτης (19-8) 154. Λίβερπουλ (14-8) 155. Τότεναμ (15-7) 146. Παρί Σεν Ζερμέν (19-9) 137. Νιούκαστλ (16-6) 138. Σπόρτινγκ (14-9) 13----------------------------------------------------------

9. Τσέλσι (14-8) 13

10. Μπαρτσελόνα (18-13) 13

11. Μάντσεστερ Σίτι (13-9) 13

12. Ατλέτικο Μαδρίτης (16-13) 13

13. Αταλάντα (9-9) 13

14. Ίντερ (13-7) 12

15. Γιουβέντους (14-10) 12

16. Ντόρτμουντ (19-15) 11

17. Γαλατάσαραϊ (9-9) 10

18. Καραμπάγκ (13-15) 10

19. Μαρσέιγ (11-11) 9

20. Λεβερκούζεν (10-14) 9

21. Μονακό (8-14) 9

22. Αϊντχόφεν (15-14) 8

23. Αθλέτικ Μπλιμπάο (7-11) 8

24. Ολυμπιακός (8-13) 8

25. Νάπολι (7-12) 8

26. Κοπεγχάγη (11-17) 8

27. Μπριζ (12-17) 7

28. Μπόντο Γκλιμτ (12-14) 6

29. Μπενφίκα (6-10) 6

30. Πάφος (4-10) 6

31. Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (7-17) 6

32. Άγιαξ (7-19) 6

33. Άιντραχτ (10-19) 4

34. Σλάβια Πράγας (4-15) 3

35. Βιγιαρεάλ (5-15) 1

36. Καϊράτ Αλμάτι (5-19) 1



Τα αποτελέσματα που θέλει ο Ολυμπιακός Πρώτο μέλημα του Ολυμπιακού είναι η νίκη. Χωρίς το διπλό, η παρακάτω συζήτηση περί πρόκρισης παύει να υπάρχει. Άρα, έχουμε και λέμε...



Μάντσεστερ Σίτι - Γαλατασαράι: Μόνο ήττα της Γαλατασαράι επιθυμεί ο Ολυμπιακός από αυτό το ματς για να την προσπεράσει.



Λίβερπουλ - Καραμπάγκ: Το ίδιο ισχύει και για την Καραμπάγκ. Μόνο με ήττα της θα μπορέσουν οι Πειραιώτες να την προσπεράσουν.



Μπαρτσελόνα - Κοπεγχάγη: Η Κοπεγχάγη βρίσκεται στην ισοβαθμία με τον Ολυμπιακό στους οκτώ βαθμούς αλλά έχει χειρότερο συντελεστή του γκολ. Ωστόσο οι Πειραιώτες δεν θέλουν να μπουν σε περιπέτειες με ισοβαθμίες οπότε το καλύτερο θα ήταν ήττα από την Μπαρτσελόνα ή ισοπαλία. Από την άλλη, ακόμα και νίκη των Δανών με το ίδιο σκορ με τους Πειραιώτες, θα ήταν ευπρόσδεκτο.



Λεβερκούζεν - Βιγιαρεάλ: Μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό, η Λεβερκούζεν μπήκε σε περιπέτειες ωστόσο για να απειληθεί, θα πρέπει να μην νικήσει τη Βιγιαρεάλ στη Γερμανία. Ιδανικά αυτό θέλει και ο Ολυμπιακός. Νίκη της Βιγιαρεάλ ή ισοπαλία στο συγκεκριμένο παιχνίδι.



Νάπολι - Τσέλσι: Όπως και η Κοπεγχάγη, έτσι και η Νάπολι είναι κάτω από τον Ολυμπιακό στην ισοβαθμία παρότι έχουν ίδιο συντελεστή στο γκολ. Ο Ολυμπιακός υπερισχύει στα υπέρ γκολ που είναι ένα τέρμα περισσότερο. Οπότε εδώ τα πράγματα είναι διαφορετικά. Φυσικά νίκη της Τσέλσι ή ισοπαλία είναι το ιδανικότερο για τους Πειραιώτες, ωστόσο και νίκη της Νάπολι με ίδιο σκορ με τον Ολυμπιακό αλλά όχι παραπάνω υπέρ της γκολ, θα αφήσει τους «ερυθρόλευκους» από πάνω της.



Μονακό - Γιουβέντους: Με τη Μονακό στους εννιά βαθμούς, οι Πειραιώτες μπορούν να την προσπεράσουν μόνο αν ηττηθεί από τη Γιουβέντους ή φέρει ισοπαλία.



Μπιλμπάο - Σπόρτινγκ Λισσαβόνας: Το ίδιο ισχύει και για την Μπιλμπάο κόντρα στην Σπόρτινγκ Λισσαβόνας. Η ισοπαλία ή ήττα είναι αυτό που ζητά ο Ολυμπιακός αλλά και οι δύο είναι ισόβαθμοι στους 8 απλά η ομάδα του Βαλβερδέ υπερτερεί στη διαφορά γκολ. Είναι ένα γκολ λιγότερο από τους Πειραιώτες. Οπότε σε περίπτωση που νικήσει, θα πρέπει να το κάνει με μικρότερη διαφορά από ότι ο Ολυμπιακός με τον Άγιαξ.



Μπριζ - Μαρσέιγ: Η Μπριζ προλαβαίνει το τρένο της πρόκρισης υπό προϋποθέσεις ωστόσο ακόμα και να νικήσει τη Μαρσέιγ δεν πιάνει τον Ολυμπιακό σε περίπτωση που φύγει με το διπλό από την Ολλανδία (είναι στους 7 βαθμούς). Οπότε ο Ολυμπιακός από αυτό το ζευγάρι θα πάρει το μέρος της ομάδας του Τζόλη ή την ισοπαλία για να προσπεράσει τη Μαρσέιγ.



Αϊντχόφεν - Μπάγερν Μονάχου: Και τέλος η Αϊντχόφεν είναι επίσης στην ισόβαθμη με τον Ολυμπιακό στους οκτώ βαθμούς αλλά οι Πειραιώτες δεν θέλουν με τίποτα τη νίκη των Ολλανδών καθώς σε περίπτωση ισοβαθμίας, οι Ολλανδοί έχουν αρκετά καλύτερο συντελεστή, οπότε η ισοπαλία ή ήττα από την Μπάγερν Μονάχου είναι το ιδανικό σενάριο.