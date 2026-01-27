Τα συλλυπητήρια της ΚΑΕ Ολυμπιακός για το δυστύχημα των οπαδών του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός έστειλε τα συλλυπητήριά της στους αδικοχαμένους οπαδούς και ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες

Συλλυπητήρια στους οικείους των αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ και ευχές για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες απέστειλε μέσω ανακοίνωσής της η ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ εκφράζει την οδύνη της και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους ανθρώπους των φιλάθλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους σε τραγικό αυτοκινητιστικό δυστύχημα, ταξιδεύοντας στη Γαλλία για να βρεθούν στο πλευρό της ομάδας τους.

Ευχόμαστε στους τραυματίες δύναμη και ταχεία, πλήρη ανάρρωση.»

