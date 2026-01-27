Η ICTS Hellas αποτελεί σημείο αναφοράς στον τομέα των ολοκληρωμένων λύσεων ασφαλείας στην Ελλάδα, με παρουσία σχεδόν τεσσάρων δεκαετιών στη χώρα και υλοποίηση απαιτητικών έργων σε κρίσιμους τομείς, όπως για παράδειγμα σε data centers.
ΕΠΟ: Συλλυπητήρια για την τραγωδία με θύματα φιλάθλους του ΠΑΟΚ
Η ανακοίνωση της ελληνικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας
Ανακοίνωση εξέδωσε η ελληνική ποδοσφαιρική ομοσπονδία για το δυστύχημα των οπαδών του ΠΑΟΚ.
Η ανακοίνωση της ΕΠΟ
«Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και η Εκτελεστική Γραμματέας, Δόμνα Τσιώνη, εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη τους για τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε στη Ρουμανία.
Η Ομοσπονδία απευθύνει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους οικείους των φιλάθλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους μεταβαίνοντας από την Ελλάδα στη Γαλλία για να παρακολουθήσουν την αγαπημένη τους ομάδα και εύχεται ταχεία και πλήρη ανάρρωση στους τραυματίες.
Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, ολόκληρη η ποδοσφαιρική Ελλάδα στέκεται με σεβασμό και συμπαράσταση δίπλα στην οικογένεια του ΠΑΟΚ και ιδίως στους ανθρώπους που βιώνουν την ανείπωτη τραγωδία πενθώντας στο πλευρό τους».
