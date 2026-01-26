Serie A, Ρόμα-Μίλαν 1-1: «Γκέλα» στο Ολίμπικο πριν τον Παναθηναϊκό, δείτε τα γκολ
Serie A, Ρόμα-Μίλαν 1-1: «Γκέλα» στο Ολίμπικο πριν τον Παναθηναϊκό, δείτε τα γκολ
Κυριάρχησαν οι «τζιαλορόσι» αλλά δεν το πλήρωσαν οι «ροσονέρι» – Χαμένη ευκαιρία για τρίτη θέση στη Serie A
Η Ρόμα δεν κατάφερε να μετουσιώσει σε γκολ την υπεροχή της απέναντι στη Μίλαν και παραχώρησε 1-1 στο «Ολίμπικο», χάνοντας την ευκαιρία να ανέβει μόνη στην τρίτη θέση της Serie A. Τέσσερις ημέρες πριν την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ (29/1), για την τελευταία αγωνιστική του Europa League, η ομάδα της ιταλικής πρωτεύουσας έπιασε απλά στους 43 βαθμούς τη Νάπολι (που νωρίτερα ηττήθηκε εύκολα από τη Γιουβέντους με 3-0) και παρέμεινε στο -4 από τους «ροσονέρι», που με τη σειρά τους έμειναν πέντε βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Ιντερ.
Οι «τζιαλορόσι» κυριάρχησαν στο πρώτο ημίχρονο, αλλά ο Μάλεν ήταν ο μοιραίος παίκτης, σπαταλώντας 3-4 μεγάλες ευκαιρίες, με τον Μενιάν να κρατάει «όρθιους» τους φιλοξενούμενους. Στο β΄ μέρος οι «ροσονέρι» ισορρόπησαν το παιχνίδι και άνοιξαν το σκορ στο 62΄, με κεφαλιά του Ντε Βίντερ από σέντρα του Μόντριτς. Ενα χέρι του Μπαρτεζάγκι μέσα στην περιοχή έδωσε τη δυνατότητα στον Πελεγκρίνι να ισοφαρίσει με πέναλτι στο 74΄, αλλά η ισοπαλία δεν αφήνει σε καμία περίπτωση ικανοποιημένη τη Ρόμα, με βάση την εικόνα του αγώνα.
Ο Τζιανπιέρο Γκασπερίνι παρέταξε τους Σβίλαρ, Μαντσίνι, Εντικά, Γκιλάρντι, Τσελίκ, Κριστάντε, Κονέ (59΄ Πιζίλι), Γουέσλεϊ, Ντιμπάλα (69΄ Πελεγκρίνι), Σουλέ (85΄ Βεντουρίνο), Μάλεν (69΄ Ρομπίνιο Βαζ)
Αναλυτικά τ' αποτελέσματα της 22ης αγωνιστικής, οι σκόρερ και η βαθμολογία στη Serie A έχουν ως εξής:
Ίντερ-Πίζα 6-2 (39΄πεν. Ζιελίνσκι, 41΄ Μαρτίνες, 45+2΄ Εσπόζιτο, 82΄ Ντιμάρκο, 86΄ Μπονί, 90+3΄ Μχιταριάν - 11΄, 23΄ Μορέο)
Κόμο-Τορίνο 6-0 (8΄, 66΄ Δουβίκας, 16΄ Μπατούρινα, 59΄πεν. Ντα Κούνια, 70΄ Κουν, 76΄ Κακερέ)
Φιορεντίνα-Κάλιαρι 1-2 (74΄ Μπρεσιανίνι - 31΄ Κιλιτσόι, 47΄ Παλέστρα)
Λέτσε-Λάτσιο 0-0
Σασουόλο-Κρεμονέζε 1-0 (3΄ Φαντέρα)
Αταλάντα-Πάρμα 4-0 (15΄πεν. Σκαμάκα, 24΄ Ντε Ρουν, 73΄ Ρασπαντόρι, 90+2΄ Κρστόβιτς)
Τζένοα-Μπολόνια 3-2 (62΄ Μαλινόφσκι, 78΄ Εκουμπάν, 90+1΄ Μεσάιας - 35΄ Φέργκιουσον, 47΄αυτ. Οτόα)
Γιουβέντους-Νάπολι 3-0 (22΄ Ντέιβιντ, 77΄ Γιλντίζ, 86΄ Κόστιτς)
Ρόμα-Μίλαν 1-1 (74΄πεν. Πελεγκρίνι - 62΄ Ντε Βίντερ)
Βερόνα-Ουντινέζε 26/01
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 22 αγώνες)
Ίντερ 52
Μίλαν 47
Ρόμα 43
Νάπολι 43
Γιουβέντους 42
Κόμο 40
Αταλάντα 35
Μπολόνια 30
Λάτσιο 29
Ουντινέζε 26 -21αγ.
Σασουόλο 26
Κάλιαρι 25
Τζένοα 23
Κρεμονέζε 23
Πάρμα 23
Τορίνο 23
Λέτσε 18
Φιορεντίνα 17
Βερόνα 14 -21αγ.
Πίζα 14
