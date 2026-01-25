Αταμάν: Ελπίζω να γυρίσουν γρήγορα οι τραυματίες
Ο προπονητής του Παναθηναϊκού στάθηκε στην ανάγκη επιστροφής όλων των παικτών προκειμένου ο ΠΑΟ να επιστρέψει στις νίκες και στη Euroleague
Ο Παναθηναϊκός των πολλών απουσιών κατάφερε να ξεπεράσει το κακό του ξεκίνημα και να επικρατήσεί με 92-81 κόντρα στο Μαρούσι με τον Εργκίν Αταμάν να περιμένει πως και πως τα καλά νέα από το ιατρικό τιμ της ομάδας του.
Αναλυτικά, ο Τούρκος τεχνικός είπε:
Για το ματς: «Μετά από το πρώτο κακό πρώτο ημίχρονο, καταφέραμε και αντιδράσαμε πολύ καλά στο δεύτερο και παίξαμε επιθετικά, μετά από μία απαιτητική διπλή εβδομάδα για εμάς. Πήραμε μία καθαρή νίκη και συγχαρητήρια στους παίκτες μου».
Για τις απουσίες: «Ελπίζω να γυρίσουν σύντομα ,επειδή ο χρόνος περνάει και χρειαζόμαστε νίκες στην EuroLeague και εννοείται πως χρειαζόμαστε σημαντικούς παίκτες οι οποίοι λείπουν. Περιμένουμε νέα από το ιατρικό τιμ, θα δούμε τι θα συμβεί».
