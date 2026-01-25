Αταμάν: Ελπίζω να γυρίσουν γρήγορα οι τραυματίες
SPORTS
Basket League Παναθηναϊκός Εργκίν Αταμάν

Αταμάν: Ελπίζω να γυρίσουν γρήγορα οι τραυματίες

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού στάθηκε στην ανάγκη επιστροφής όλων των παικτών προκειμένου ο ΠΑΟ να επιστρέψει στις νίκες και στη Euroleague

Αταμάν: Ελπίζω να γυρίσουν γρήγορα οι τραυματίες
2 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Παναθηναϊκός των πολλών απουσιών κατάφερε να ξεπεράσει το κακό του ξεκίνημα και να επικρατήσεί με 92-81 κόντρα στο Μαρούσι με τον Εργκίν Αταμάν να περιμένει πως και πως τα καλά νέα από το ιατρικό τιμ της ομάδας του.

Αναλυτικά, ο Τούρκος τεχνικός είπε:
Για το ματς: «Μετά από το πρώτο κακό πρώτο ημίχρονο, καταφέραμε και αντιδράσαμε πολύ καλά στο δεύτερο και παίξαμε επιθετικά, μετά από μία απαιτητική διπλή εβδομάδα για εμάς. Πήραμε μία καθαρή νίκη και συγχαρητήρια στους παίκτες μου».

Για τις απουσίες: «Ελπίζω να γυρίσουν σύντομα ,επειδή ο χρόνος περνάει και χρειαζόμαστε νίκες στην EuroLeague και εννοείται πως χρειαζόμαστε σημαντικούς παίκτες οι οποίοι λείπουν. Περιμένουμε νέα από το ιατρικό τιμ, θα δούμε τι θα συμβεί».

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dfxs5omyptkx)
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν είσοδο και δράσεις για όλους, είναι μια γιορτή τέχνης και τεχνολογίας που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να συνδημιουργήσουν και να πειραματιστούν μέσα από μία σειρά καινοτόμων διαδραστικών εμπειριών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης