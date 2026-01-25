Παναθηναϊκός - Μαρούσι: Έξαλλος ο Άταμαν, άλλαξε την πεντάδα στο τρίλεπτο, δείτε βίντεο
Έξω φρενών ήταν ο Εργκίν Άταμαν στο τρίλεπτο του αγώνα κάνοντας αλλαγή και τους πέντε παίκτες που ξεκίνησαν το παιχνίδι με το Μαρούσι

Κάκιστο ήταν το ξεκίνημα του αγώνα για τους παίκτες του Παναθηναϊκού, οι οποίοι είδαν τo Μαρούσι να προηγείται με 2-10 ακριβώς με τη συμπλήρωση τριών λεπτών αγώνα.

Κάτι που έβγαλε εκτός εαυτού τον Εργκίν Άταμαν, ο οποίος άλλαξε και τα 5/5 της αρχικής του πεντάδας! Συγκεκριμένα ξεκίνησαν το παιχνίδι οι Χουάντσο, Γκραντ, Ρογκαβόπουλος, Φαριντ και Σορτς οι οποίοι δέχθηκαν τα «πυρά» του Άταμαν όταν πήγαν στον πάγκο.

Στη θέση τους πέρασαν στο παρκέ οι Σλούκας, Τολιόπουλος, Καλαϊτζάκης, Σαμοντούροβ και Χολμς.

