Η αποκάλυψη του «Πελάδο»: Η ομάδα που έφτασε μία ανάσα από το να υπογράψει ο Αλμέιδα μετά την ΑΕΚ

Δεν αποτελεί είδηση ότι ο Ματίας Αλμέιδα διατηρούσε και εξακολουθεί να διατηρεί «στενές σχέσεις» με το Μεξικό

Στο παρελθόν, άλλωστε, ο Αργεντινός τεχνικός της Σεβίλλης είχε «γράψει» Ιστορία στον πάγκο της Τσίβας (2015-2018), κατακτώντας πέντε τίτλους, ενώ δεν ήταν λίγες οι φορές που αρκετές ομάδες από την χώρα της Κεντρικής Αμερικής τον προσέγγισαν για να τον εντάξουν στο δυναμικό τους.

Ο «Πελάδο», με αφορμή ερώτηση που του έγινε για το ενδεχόμενο αγοράς της Σεβίλλης από τον Σέρχιο Ράμος, αποκάλυψε ότι μετά την αποχώρησή του από την ΑΕΚ, το περασμένο καλοκαίρι, έφτασε πολύ κοντά στο να συνεργαστεί με τον πρώην κεντρικό αμυντικό των Ανδαλουσιάνων και της Ρεάλ Μαδρίτης.

