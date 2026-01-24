Μετά από πέντε σερί ήττες επέστρεψε στις νίκες το Περιστέρι 82-69 την Καρδίτσα, βίντεο
Μετά από πέντε σερί ήττες επέστρεψε στις νίκες το Περιστέρι 82-69 την Καρδίτσα, βίντεο

Για τους «κυανοκίτρινους» ήταν η έκτη νίκη τους στη Basket League ενώ η θεσσαλική ομάδα υποχώρησε σε ρεκόρ 4-11.

Μετά από πέντε συνεχείς ήττες το Περιστέρι επέστρεψε στις επιτυχίες με την εντός έδρας νίκη του επί της Καρδίτσας  (82-69) για την 16η αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Stoiximan GBL.

Για τους «κυανοκίτρινους» ήταν η έκτη νίκη τους στο Πρωτάθλημα της φετινής σεζόν, ενώ η θεσσαλική ομάδα υποχώρησε σε ρεκόρ 4-11. Η Καρδίτσα, ωστόσο, κράτησε την διαφορά στους αγώνες της με το Περιστέρι Betsson, καθώς στο ματς του πρώτου γύρου είχε νικήσει με +14 (88-74).

Οι γηπεδούχοι με την εξαιρετική άμυνα τους είχαν τον έλεγχο στο σαφώς μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης. Στην τελευταία περίοδο, ωστόσο, η θεσσαλική ομάδα ανεβάζοντας την πίεση στην άμυνα της αντεπιτέθηκε και με τρίποντο του Λεωνίδα Κασελάκη μείωσε στους τέσσερις πόντους (72-68) με 3’ και 16’’ να απομένουν για την ολοκλήρωση της συνάντησης.

Ο Τάι Νίκολς, ωστόσο, με λέι απ ύστερα από ωραίο ντράιβ έδωσε… ανάσα στο Περιστέρι Betsson (74-68) και με 1/2 βολές έκανε το 75-68 στο 38’ του ματς.

Ο Τζέικ Βαν Τούρμπεργκεν με άλει ουπ στον αιφνιδιασμό από ασίστ του Νίκολς έκανε το 77-68 και με τρίποντο αυτή την φορά ο Νίκολς… σφράγισε τη νίκη των γηπεδούχων (80-69) στο 39’ της αναμέτρησης.

Ο 29χρονος Αμερικανός γκαρντ Τάι Νίκολς ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της νίκης του Περιστερίου  Εκτός από καθοριστικός στο τέλος ήταν συνολικά ο πρώτος σκόρερ των «κυανοκίτρινων» με 22 πόντους με 6/7 δίποντα, 2/5 τρίποντα, ενώ είχε ακόμη 6 ασίστ για 4 λάθη.

Τον Αμερικανό γκαρντ ακολούθησε σε απόδοση ο Αλβάρο Καρντένας, ο οποίος είχε 13 πόντους και 3 ασίστ. Το Περιστέρι Betsson συνολικά είχε 21 ασίστ και μόλις 5 λάθη, έναντι 12 ασίστ και 12 λαθών της Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ.

Οι νικητές προηγήθηκαν και με 16 πόντους (41-25) με τρίποντο του Βλάντο Γιάνκοβιτς στο 15’ του αγώνα.

Οι 24 πόντοι με 6/10 δίποντα και 2/5 τρίποντα του Ντέιμιεν Τζέφερσον δεν ήταν αρκετοί για να αποφύγουν οι φιλοξενούμενοι την ήττα.

Τα δεκάλεπτα: 24-18, 48-38, 64-57, 82-69.

