Το Πανεπιστήμιο Keele παρουσιάζει τη νέα επιστημονική ημερίδα του θεσμού Reflections, με τίτλο «Από το Έγκλημα στο Δικαστήριο: Η Επιστήμη στην Υπηρεσία της Δικαιοσύνης»
Μετά από πέντε σερί ήττες επέστρεψε στις νίκες το Περιστέρι 82-69 την Καρδίτσα, βίντεο
Μετά από πέντε σερί ήττες επέστρεψε στις νίκες το Περιστέρι 82-69 την Καρδίτσα, βίντεο
Για τους «κυανοκίτρινους» ήταν η έκτη νίκη τους στη Basket League ενώ η θεσσαλική ομάδα υποχώρησε σε ρεκόρ 4-11.
Μετά από πέντε συνεχείς ήττες το Περιστέρι επέστρεψε στις επιτυχίες με την εντός έδρας νίκη του επί της Καρδίτσας (82-69) για την 16η αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Stoiximan GBL.
Για τους «κυανοκίτρινους» ήταν η έκτη νίκη τους στο Πρωτάθλημα της φετινής σεζόν, ενώ η θεσσαλική ομάδα υποχώρησε σε ρεκόρ 4-11. Η Καρδίτσα, ωστόσο, κράτησε την διαφορά στους αγώνες της με το Περιστέρι Betsson, καθώς στο ματς του πρώτου γύρου είχε νικήσει με +14 (88-74).
Οι γηπεδούχοι με την εξαιρετική άμυνα τους είχαν τον έλεγχο στο σαφώς μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης. Στην τελευταία περίοδο, ωστόσο, η θεσσαλική ομάδα ανεβάζοντας την πίεση στην άμυνα της αντεπιτέθηκε και με τρίποντο του Λεωνίδα Κασελάκη μείωσε στους τέσσερις πόντους (72-68) με 3’ και 16’’ να απομένουν για την ολοκλήρωση της συνάντησης.
Ο Τάι Νίκολς, ωστόσο, με λέι απ ύστερα από ωραίο ντράιβ έδωσε… ανάσα στο Περιστέρι Betsson (74-68) και με 1/2 βολές έκανε το 75-68 στο 38’ του ματς.
Ο Τζέικ Βαν Τούρμπεργκεν με άλει ουπ στον αιφνιδιασμό από ασίστ του Νίκολς έκανε το 77-68 και με τρίποντο αυτή την φορά ο Νίκολς… σφράγισε τη νίκη των γηπεδούχων (80-69) στο 39’ της αναμέτρησης.
Ο 29χρονος Αμερικανός γκαρντ Τάι Νίκολς ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της νίκης του Περιστερίου Εκτός από καθοριστικός στο τέλος ήταν συνολικά ο πρώτος σκόρερ των «κυανοκίτρινων» με 22 πόντους με 6/7 δίποντα, 2/5 τρίποντα, ενώ είχε ακόμη 6 ασίστ για 4 λάθη.
Τον Αμερικανό γκαρντ ακολούθησε σε απόδοση ο Αλβάρο Καρντένας, ο οποίος είχε 13 πόντους και 3 ασίστ. Το Περιστέρι Betsson συνολικά είχε 21 ασίστ και μόλις 5 λάθη, έναντι 12 ασίστ και 12 λαθών της Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ.
Οι νικητές προηγήθηκαν και με 16 πόντους (41-25) με τρίποντο του Βλάντο Γιάνκοβιτς στο 15’ του αγώνα.
Οι 24 πόντοι με 6/10 δίποντα και 2/5 τρίποντα του Ντέιμιεν Τζέφερσον δεν ήταν αρκετοί για να αποφύγουν οι φιλοξενούμενοι την ήττα.
Τα δεκάλεπτα: 24-18, 48-38, 64-57, 82-69.
Για τους «κυανοκίτρινους» ήταν η έκτη νίκη τους στο Πρωτάθλημα της φετινής σεζόν, ενώ η θεσσαλική ομάδα υποχώρησε σε ρεκόρ 4-11. Η Καρδίτσα, ωστόσο, κράτησε την διαφορά στους αγώνες της με το Περιστέρι Betsson, καθώς στο ματς του πρώτου γύρου είχε νικήσει με +14 (88-74).
Οι γηπεδούχοι με την εξαιρετική άμυνα τους είχαν τον έλεγχο στο σαφώς μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης. Στην τελευταία περίοδο, ωστόσο, η θεσσαλική ομάδα ανεβάζοντας την πίεση στην άμυνα της αντεπιτέθηκε και με τρίποντο του Λεωνίδα Κασελάκη μείωσε στους τέσσερις πόντους (72-68) με 3’ και 16’’ να απομένουν για την ολοκλήρωση της συνάντησης.
Ο Τάι Νίκολς, ωστόσο, με λέι απ ύστερα από ωραίο ντράιβ έδωσε… ανάσα στο Περιστέρι Betsson (74-68) και με 1/2 βολές έκανε το 75-68 στο 38’ του ματς.
Ο Τζέικ Βαν Τούρμπεργκεν με άλει ουπ στον αιφνιδιασμό από ασίστ του Νίκολς έκανε το 77-68 και με τρίποντο αυτή την φορά ο Νίκολς… σφράγισε τη νίκη των γηπεδούχων (80-69) στο 39’ της αναμέτρησης.
Ο 29χρονος Αμερικανός γκαρντ Τάι Νίκολς ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της νίκης του Περιστερίου Εκτός από καθοριστικός στο τέλος ήταν συνολικά ο πρώτος σκόρερ των «κυανοκίτρινων» με 22 πόντους με 6/7 δίποντα, 2/5 τρίποντα, ενώ είχε ακόμη 6 ασίστ για 4 λάθη.
Τον Αμερικανό γκαρντ ακολούθησε σε απόδοση ο Αλβάρο Καρντένας, ο οποίος είχε 13 πόντους και 3 ασίστ. Το Περιστέρι Betsson συνολικά είχε 21 ασίστ και μόλις 5 λάθη, έναντι 12 ασίστ και 12 λαθών της Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ.
Οι νικητές προηγήθηκαν και με 16 πόντους (41-25) με τρίποντο του Βλάντο Γιάνκοβιτς στο 15’ του αγώνα.
Οι 24 πόντοι με 6/10 δίποντα και 2/5 τρίποντα του Ντέιμιεν Τζέφερσον δεν ήταν αρκετοί για να αποφύγουν οι φιλοξενούμενοι την ήττα.
Τα δεκάλεπτα: 24-18, 48-38, 64-57, 82-69.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα