O ΠΑΟΚ 70-67 τον Πανιώνιο με ανατροπή στην ανατροπή
SPORTS
Basket League Πανιώνιος ΠΑΟΚ

O ΠΑΟΚ 70-67 τον Πανιώνιο με ανατροπή στην ανατροπή

Ένα ματς... θρίλερ διεξήχθη στη Γλυφάδα, γεμάτο ανατροπές, με τον ΠΑΟΚ να περνάει νικηφόρα από την έδρα των κυανέρυθρων έχοντας για πρωταγωνιστή τον Νίκο Χουγκάζ

O ΠΑΟΚ 70-67 τον Πανιώνιο με ανατροπή στην ανατροπή
Ο Πανιώνιος υποδέχθηκε τον ΠΑΟΚ για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan GBL με τους Θεσσαλονικείς να πραγματοποιούν ένα σπουδαίο «διπλό» επικρατώντας με 67-70 στον δρόμο προς την τρίτη θέση.

Παρά την υπεροχή που έδειξε ο ΠΑΟΚ με τη βοήθεια του Μουρ στο ξεκίνημα του δεκαλέπτου, ο Πανιώνιος αντεπιτέθηκε για να καταφέρει να προσπεράσει για το 15-14. Στη συνέχεια, οι Ντίμσα και Ταϊρί κατάφερναν να κρατούν μπροστά τους Θεσσαλονικείς (17-22), όμως οι Τέιλορ, Τόμασον και Κρούζερ για τους «κυανέρυθρους» έδωσαν στην ομάδα τους και πάλι το προβάδισμα και μάλιστα διψήφιο (35-25) με τον Χουγκάζ να βρίσκει τον τρόπο να μειώνει για το 38-30.

Μετά την ανάπαυλα, ο Πανιώνιος κατάφερε να προηγηθεί και με +13, όμως ο ΠΑΟΚ δεν είχε πει την τελευταία του λέξη. Η ομάδα του Γιόρι Ζντοβτς έτρεξε ένα αδιανόητο σερί μέχρι και την τέταρτη περίοδο για να περάσει μπροστά με 6 πόντους (49-55).

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dfwyqqfoxbxt)


Οι Νεοσμυρνιώτες είπαν να κάνουν άλλη μία ανατροπή με 8 σερί πόντους περνώντας μπροστά για το 57-55. Έκτοτε οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι-χέρι στο σκοράρισμα, μέχρι ο Τόμασον να ευστοχήσει σε τρίποντο για το 62-59.

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dfx10lzjsdzd)


Κλείσιμο
Έσπασαν... καρδιές στη Γλυφάδα με το ματς να βρίσκεται στην κόψη του ξυραφιού μέχρι το τέλος με τον Μέλβιν να βάζει εκ νέου τον ΠΑΟΚ μπροστά με 65-66. Θρίλερ το ματς με τον Γκίκα να μειώνει στον πόντο (67-68) και τον Χουγκάζ να ευστοχεί στις βολές για το 67-70 που ήταν και το τελικό σκορ του ματς.

Τα δεκάλεπτα: 15-14, 38-30, 49-50, 67-70

Πηγή:www.gazzetta.gr

Thema Insights

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν είσοδο και δράσεις για όλους, είναι μια γιορτή τέχνης και τεχνολογίας που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να συνδημιουργήσουν και να πειραματιστούν μέσα από μία σειρά καινοτόμων διαδραστικών εμπειριών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης