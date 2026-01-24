Το Πανεπιστήμιο Keele παρουσιάζει τη νέα επιστημονική ημερίδα του θεσμού Reflections, με τίτλο «Από το Έγκλημα στο Δικαστήριο: Η Επιστήμη στην Υπηρεσία της Δικαιοσύνης»
O ΠΑΟΚ 70-67 τον Πανιώνιο με ανατροπή στην ανατροπή
O ΠΑΟΚ 70-67 τον Πανιώνιο με ανατροπή στην ανατροπή
Ένα ματς... θρίλερ διεξήχθη στη Γλυφάδα, γεμάτο ανατροπές, με τον ΠΑΟΚ να περνάει νικηφόρα από την έδρα των κυανέρυθρων έχοντας για πρωταγωνιστή τον Νίκο Χουγκάζ
Ο Πανιώνιος υποδέχθηκε τον ΠΑΟΚ για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan GBL με τους Θεσσαλονικείς να πραγματοποιούν ένα σπουδαίο «διπλό» επικρατώντας με 67-70 στον δρόμο προς την τρίτη θέση.
Παρά την υπεροχή που έδειξε ο ΠΑΟΚ με τη βοήθεια του Μουρ στο ξεκίνημα του δεκαλέπτου, ο Πανιώνιος αντεπιτέθηκε για να καταφέρει να προσπεράσει για το 15-14. Στη συνέχεια, οι Ντίμσα και Ταϊρί κατάφερναν να κρατούν μπροστά τους Θεσσαλονικείς (17-22), όμως οι Τέιλορ, Τόμασον και Κρούζερ για τους «κυανέρυθρους» έδωσαν στην ομάδα τους και πάλι το προβάδισμα και μάλιστα διψήφιο (35-25) με τον Χουγκάζ να βρίσκει τον τρόπο να μειώνει για το 38-30.
Μετά την ανάπαυλα, ο Πανιώνιος κατάφερε να προηγηθεί και με +13, όμως ο ΠΑΟΚ δεν είχε πει την τελευταία του λέξη. Η ομάδα του Γιόρι Ζντοβτς έτρεξε ένα αδιανόητο σερί μέχρι και την τέταρτη περίοδο για να περάσει μπροστά με 6 πόντους (49-55).
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dfwyqqfoxbxt)
Οι Νεοσμυρνιώτες είπαν να κάνουν άλλη μία ανατροπή με 8 σερί πόντους περνώντας μπροστά για το 57-55. Έκτοτε οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι-χέρι στο σκοράρισμα, μέχρι ο Τόμασον να ευστοχήσει σε τρίποντο για το 62-59.
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dfx10lzjsdzd)
Έσπασαν... καρδιές στη Γλυφάδα με το ματς να βρίσκεται στην κόψη του ξυραφιού μέχρι το τέλος με τον Μέλβιν να βάζει εκ νέου τον ΠΑΟΚ μπροστά με 65-66. Θρίλερ το ματς με τον Γκίκα να μειώνει στον πόντο (67-68) και τον Χουγκάζ να ευστοχεί στις βολές για το 67-70 που ήταν και το τελικό σκορ του ματς.
Τα δεκάλεπτα: 15-14, 38-30, 49-50, 67-70
Πηγή:www.gazzetta.gr
Παρά την υπεροχή που έδειξε ο ΠΑΟΚ με τη βοήθεια του Μουρ στο ξεκίνημα του δεκαλέπτου, ο Πανιώνιος αντεπιτέθηκε για να καταφέρει να προσπεράσει για το 15-14. Στη συνέχεια, οι Ντίμσα και Ταϊρί κατάφερναν να κρατούν μπροστά τους Θεσσαλονικείς (17-22), όμως οι Τέιλορ, Τόμασον και Κρούζερ για τους «κυανέρυθρους» έδωσαν στην ομάδα τους και πάλι το προβάδισμα και μάλιστα διψήφιο (35-25) με τον Χουγκάζ να βρίσκει τον τρόπο να μειώνει για το 38-30.
Μετά την ανάπαυλα, ο Πανιώνιος κατάφερε να προηγηθεί και με +13, όμως ο ΠΑΟΚ δεν είχε πει την τελευταία του λέξη. Η ομάδα του Γιόρι Ζντοβτς έτρεξε ένα αδιανόητο σερί μέχρι και την τέταρτη περίοδο για να περάσει μπροστά με 6 πόντους (49-55).
Οι Νεοσμυρνιώτες είπαν να κάνουν άλλη μία ανατροπή με 8 σερί πόντους περνώντας μπροστά για το 57-55. Έκτοτε οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι-χέρι στο σκοράρισμα, μέχρι ο Τόμασον να ευστοχήσει σε τρίποντο για το 62-59.
Έσπασαν... καρδιές στη Γλυφάδα με το ματς να βρίσκεται στην κόψη του ξυραφιού μέχρι το τέλος με τον Μέλβιν να βάζει εκ νέου τον ΠΑΟΚ μπροστά με 65-66. Θρίλερ το ματς με τον Γκίκα να μειώνει στον πόντο (67-68) και τον Χουγκάζ να ευστοχεί στις βολές για το 67-70 που ήταν και το τελικό σκορ του ματς.
Τα δεκάλεπτα: 15-14, 38-30, 49-50, 67-70
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα