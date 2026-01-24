Ολυμπιακός: Χωρίς πλέι μέικερ στη Ρόδο για το παιχνίδι με τον Κολοσσό
SPORTS
Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδου Basket League

Ολυμπιακός: Χωρίς πλέι μέικερ στη Ρόδο για το παιχνίδι με τον Κολοσσό

Εκτός αποστολής έμειναν  οι Νιλικινα, Μορις, Γουόκαπ και Μιλουτίνοφ

Ολυμπιακός: Χωρίς πλέι μέικερ στη Ρόδο για το παιχνίδι με τον Κολοσσό
Χωρίς «καθαρό» πλέι μέικερ ταξιδεύει στη Ρόδο για το παιχνίδι της Κυριακής (13:00) με τον Κολοσσό ο Ολυμπιακός

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας άφησε εκτός τους  Νιλικινα, Μορις (τραυματίας), Γουόκαπ αλλά και τον  Μιλουτίνοφ. Έτσι τον ρόλο του πλέι μέικερ θα μοιραστεί ο Φουρνιέ, ο Ντόρσεϊ και ο Λαρεντζάκης.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Γουόρντ, Λαρεντζάκης, Βεζένκοβ, Παπανικολάου,Ντόρσεϊ, Πίτερς, Τζόουνς, Χολ, Φουρνιέ, Νετζήπογλου, Μπουρνελές.

