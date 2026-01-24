Το Πανεπιστήμιο Keele παρουσιάζει τη νέα επιστημονική ημερίδα του θεσμού Reflections, με τίτλο «Από το Έγκλημα στο Δικαστήριο: Η Επιστήμη στην Υπηρεσία της Δικαιοσύνης»
Ολυμπιακός: Χωρίς πλέι μέικερ στη Ρόδο για το παιχνίδι με τον Κολοσσό
Εκτός αποστολής έμειναν οι Νιλικινα, Μορις, Γουόκαπ και Μιλουτίνοφ
Χωρίς «καθαρό» πλέι μέικερ ταξιδεύει στη Ρόδο για το παιχνίδι της Κυριακής (13:00) με τον Κολοσσό ο Ολυμπιακός.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας άφησε εκτός τους Νιλικινα, Μορις (τραυματίας), Γουόκαπ αλλά και τον Μιλουτίνοφ. Έτσι τον ρόλο του πλέι μέικερ θα μοιραστεί ο Φουρνιέ, ο Ντόρσεϊ και ο Λαρεντζάκης.
Αναλυτικά η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Γουόρντ, Λαρεντζάκης, Βεζένκοβ, Παπανικολάου,Ντόρσεϊ, Πίτερς, Τζόουνς, Χολ, Φουρνιέ, Νετζήπογλου, Μπουρνελές.
