Ο πρωταγωνιστής του χάους στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής «σπάει» τη σιωπή του: Το μποϊκοτάζ και τα σενάρια για «μαύρη μαγεία»

Αυτός ο τελικός του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής 2025 θα μείνει στα χρονικά του αφρικανικού ποδοσφαίρου, αλλά δυστυχώς για λόγους όχι και τόσο τιμητικούς
Όπως και εκατοντάδες εκατομμύρια θεατές, ο Τιερί Ανρί εξέφρασε την έκπληξή του για την τροπή των γεγονότων, επισημαίνοντας ότι οι περισσότεροι παίκτες της Σενεγάλης αποχώρησαν από τον αγωνιστικό χώρο σε ένδειξη διαμαρτυρίας, αφού ακυρώθηκε το γκολ του Ισμαΐλα Σαρ (90+3ο’).
Στη συνέχεια, ο Μπραχίμ Ντίαθ αστόχησε σε πέναλτι (90+24′), ενώ στο περιθώριο ξέσπασαν συγκρούσεις μεταξύ των σεκιούριτι και Σενεγαλέζων φιλάθλων. Τελικά, ήταν τα «Λιοντάρια της Τεράνγκα» που βγήκαν νικητές από αυτόν τον χαοτικό τελικό, χάρη σε γκολ του πρώην παίκτη της Μαρσέιγ, Παπ Γκεγέ, στην παράταση.
