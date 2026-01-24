Αθλητικές μεταδόσεις: Συνεχίζεται η ποδοσφαιρική δράση το Σάββατο με μεγάλα παιχνίδια

Κλείσιμο

Με ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις συνεχίζεται το ποδοσφαιρικό πρόγραμμα και το Σάββατο (24/1), με τη δράση να απλώνεται σε Super League 2, Premier League, Serie A, La Liga, Bundesliga και Primeira Liga. Το ενδιαφέρον είναι στραμμένο τόσο στις εγχώριες όσο και στις κορυφαίες ευρωπαϊκές διοργανώσεις, με αρκετά παιχνίδια να ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα της ημέρας.Στην Αγγλία, η Λίβερπουλ δοκιμάζεται εκτός έδρας απέναντι στην Μπόρνμουθ, ενώ η Μάντσεστερ Σίτι υποδέχεται τη Γουλβς στο «Έτιχαντ». Στην Ισπανία, η Ρεάλ Μαδρίτης έχει δύσκολη εκτός έδρας αποστολή απέναντι στη Βιγιαρεάλ, ενώ στη Γερμανία η Μπάγερν Μονάχου φιλοξενεί την Άουγκσμπουργκ.Παράλληλα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει αναμετρήσεις και στα γήπεδα της Ιταλίας και της Πορτογαλίας, με το ενδιαφέρον να παραμένει υψηλό σε όλα τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.13:45 Women’s Football League: Αστέρας Τρίπολης – ΠΑΟΚ / ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ14:30 Premier League: Γουέστ Χαμ – Σάντερλαντ / Novasports Premier League14:30 Championship: Μίλγουολ – Τσάρλτον / COSMOTE SPORT 2 HD15:00 La Liga: Ράγιο Βαγιεκάνο – Οσασούνα / Novasports 1HD15:00 Super League 2: Μακεδονικός Νεάπολης – Νίκη Βόλου / Action 2416:00 Serie A: Κόμο – Τορίνο / COSMOTE SPORT 3 HD16:30 Bundesliga: Χάιντενχαϊμ – Λειψία / Novasports Extra 116:30 Bundesliga: Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Χόφενχαϊμ / Novasports 6HD16:30 Bundesliga: Λεβερκούζεν – Βέρντερ Βρέμης / Novasports 5HD