Euroleague: Ήττα για την Χαποέλ, την έπιασε η Φενέρ στην κορυφή, «διπλά» για Μπαρτσελόνα και Ερυθρό Αστέρα

Επέστρεψε στην τετράδα η Μπαρτσελόνα, 98-91 τη Βιλερμπάν

Ένα δεκάλεπτο ήταν αρκετό για τη Φενερμπαχτσέ, 84-71 τη Μπασκόνια

Σε αναμετρήσεις της 24ης αγωνιστικής στη Eurolegue, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Η επόμενη αγωνιστική (25η)

Ο Ερυθρός Αστέρας σημείωσε εύκολη νίκη επί της Βίρτους Μπολόνια με 102-93 στην 24η αγωνιστική της EuroLeague, καταγράφοντας το τρίτο σερί «διπλό» του.Το πρώτο ημίχρονο ήταν ισορροπημένο, με τις δύο ομάδες να κινούνται κοντά στο σκορ, αλλά στο δεύτερο μέρος οι Σέρβοι ανέβασαν ρυθμό, κυριάρχησαν στην επίθεση και ξέφυγαν στο σκορ. Κορυφαίοι για τον Ερυθρό Αστέρα ήταν οι Μπάτλερ και Νουόρα με 16 και 15 πόντους, αντίστοιχα. Από την πλευρά της Βίρτους, ο Νιτούφ σημείωσε 21 πόντους και μάζεψε 9 ριμπάουντ, ενώ ο Άλστον πρόσθεσε 18 πόντους.Με τη νίκη αυτή, η ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς βελτίωσε το ρεκόρ της σε 14-10 και παρέμεινε στη δεκάδα, ενώ η Βίρτους υποχώρησε στο 11-13.Τα δεκάλεπτα: 26-31, 52-57, 68-82, 93-102Η Μπαρτσελόνα επικράτησε της Βιλερμπάν με 98-91 στη Λιόν, για την 24η αγωνιστική της EuroLeague, επιστρέφοντας με ρεκόρ 16-8 στην τετράδα της βαθμολογίας. Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι για 35 λεπτά, με τους Γάλλους να ελέγχουν το σκορ στο πρώτο ημίχρονο χάρη στον Γκλιν Ουότσον. Στο δεύτερο μέρος, όμως, οι Κέβιν Πάντερ και Τόκο Σενγκέλια ανέλαβαν την πρωτοβουλία, οδηγώντας τους Καταλανούς στην ανατροπή και τη νίκη.Πρωταγωνιστές για την Μπαρτσελόνα ήταν ο Πάντερ με 31 πόντους και 4 ασίστ και ο Σενγκέλια με 23 πόντους και 5 ριμπάουντ. Από τη Βιλερμπάν (ρεκόρ 6-18) ξεχώρισαν ο Ουότσον με 23 πόντους και 3 ασίστ και ο Μπράιαν Ανγκόλα με 16 πόντους και 5 ασίστ.Τα δεκάλεπτα: 26-22, 49-47, 70-74, 91-98Η Φενερμπαχτσέ πανηγύρισε ενώπιον του κοινού της την τρίτη διαδοχική νίκη της στη Euroleague και 16η στο σύνολο, διατηρώντας τη θέση της στην τετράδα που δίνει το πλεονέκτημα της έδρας στα πλέι οφ και φυσικά την επαφή με την κορυφή. Η τουρκική ομάδα επικράτησε με 84-71 της Μπασκόνια στην Πόλη, για την 24η αγωνιστική, υποχρεώνοντας τους Βάσκους στη 16η ήττα τους.Οι φιλοξενούμενοι ήταν ανταγωνιστικοί στο πρώτο ημίχρονο, αλλά η Φενέρ φρόντισε να βάλει τις βάσεις της νίκης στην τρίτη περίοδο όταν έτρεξε επιμέρους σκορ 27-12 και μπήκε στην τέταρτη περίοδο στο μη αναστρέψιμο +19 (69-50 στο 30΄).Κορυφαίος των νικητών ο Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ με 21 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ από την Μπασκόνια πάλεψε ο Γιουτζίν Ομορούγι με 14 πόντους και 6 ριμπάουντ.Τα δεκάλεπτα: 21-20, 42-38, 69-50, 84-71Πέμπτη, 22 ΙανουαρίουΑναντολού Εφές (Τουρκία)–Ολυμπιακός 68-74Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Παναθηναϊκός 75-71Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)–Βαλένθια (Ισπανία) 93-89Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)–Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 82-86Παρί (Γαλλία)–Ντουμπάι (ΗΑΕ) 79-99Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)–Μονακό (Μονακό) 90-78Παρασκευή, 23 ΙανουαρίουΦενερμπαχτσέ (Τουρκία)–Μπασκόνια (Ισπανία) 84-71Βιλερμπάν (Γαλλία)–Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 91-98Παρτιζάν (Σερβία)–Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 104-101 - παρ. (88-88κ.α.)Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)–Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 93-102Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 16-7Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 16-7Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 16-8Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 16-8Ολυμπιακός 15-8Μονακό (Μονακό) 15-9Βαλένθια (Ισπανία) 15-9Παναθηναϊκός 14-10Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 14-10Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 14-10Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 11-13Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 11-13Ντουμπάι (ΗΑΕ) 11-13Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 10-14Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 9-15Μπασκόνια (Ισπανία) 8-16Παρτιζάν (Σερβία) 8-16Παρί (Γαλλία) 7-16Βιλερμπάν (Γαλλία) 6-18Αναντολού Εφές (Τουρκία) 6-18Τρίτη 27 ΙανουαρίουΠαρί - Ρεάλ Μαδρίτης 22:00Πέμπτη 29 ΙανουαρίουΦενέρμπαχτσε - Eφές 19:45Χάποελ Τελ Αβίβ - Μπάγερν 21:05Ολυμπιακός - Μπαρτσελόνα 21:15Αρμάνι - Παρτίζαν 21:30Βαλένθια - Μακάμπι Τελ Αβίβ 21:45Παρασκευή 30 ΙανουαρίουΜονακό - Βίρτους Μπολόνια 20:30Ερυθρός Αστέρας - Dubai Basketball 21:00Μπασκόνια - Ζάλγκιρις 21:30Βιλερμπάν - Παναθηναϊκός 21:45