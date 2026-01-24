Η δύναμη της κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται στις απλές πράξεις που κάνουν τη διαφορά.
Euroleague: Ήττα για την Χαποέλ, την έπιασε η Φενέρ στην κορυφή, «διπλά» για Μπαρτσελόνα και Ερυθρό Αστέρα
Euroleague: Ήττα για την Χαποέλ, την έπιασε η Φενέρ στην κορυφή, «διπλά» για Μπαρτσελόνα και Ερυθρό Αστέρα
Δείτε τα highlights και πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία μετά την ολοκλήρωση της 24ης αγωνιστικής και το... δώρο της Παρτίζαν στον Ολυμπιακό
Oλοκληρώθηκε η 24η αγωνιστική της EuroLeague με τη ματσάρα ανάμεσα στην Παρτίζαν και τη Χάποελ Τελ Αβίβ να κλέβει την παράσταση ρίχνοντας ιδανικά την αυλαία και κάνοντας... δωράκι στον Ολυμπιακό που κοιτάζει ψηλά. Τέσσερις ομάδες πλέον βρίσκονται στις 16 νίκες, με τους Ισραηλινούς να γνωρίζουν ήττα-σοκ από τους Σέρβους και την Φενέρμπαχτσε να τους πιάνει στην κορυφή χάρη στην άνετη νίκη της επί της Μπασκόνια. Ισραηλινοί και Τούρκοι έχουν από ένα ματς λιγότερο, με Παρί (εντός) και με Ολυμπιακό (εκτός) αντίστοιχα, με Ρεάλ και Μπαρτσελόνα να ακολουθούν στο 16-8 και Ολυμπιακό, Μονακό, Βαλένθια στις 15 νίκες.
Όσον αφορά τις ελληνικές ομάδες, την Πέμπτη το βράδυ ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε στο Τελ Αβίβ όπου ηττήθηκε από τη Μακάμπι με 75-71 για να υποχωρήσει στο 14-10 της βαθμολογίας μετά το 1/2 στη «διαβολοβδομάδα». O Ολυμπιακός από την άλλη, μπορεί να ζορίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο, χάνοντας διαφορά 17 πόντων, όμως στο τέλος ήταν αυτός που έπρεπε και πήρε τη νίκη επί της Έφες (68-74) καταφέρνοντας να βρεθεί στην πέμπτη θέση με ένα ματς λιγότερο και μία νίκη μακριά από την κορυφή.
Η... μισή Παρτιζάν (ρεκόρ 8-16) υποχρέωσε σε... μπλακ άουτ την Χαποέλ Τελ Αβίβ στο δεύτερο ημίχρονο και στην παράταση (88-88κ.α.) ολοκλήρωσε μία τεράστια ανατροπή από το -27 (37-64 στο 22΄), ολοκληρώνοντας με 2/2 νίκες τη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague. Οι Σέρβοι επικράτησαν με 104-101 της ομάδας του Δημήτρη Ιτούδη στο ουδέτερο Μόναχο, για την 24η αγωνιστική, με τους Ισραηλινούς να υποχωρούν στο 16-7 και να αποκτούν συγκάτοικο στην κορυφή της βαθμολογίας, τη Φενερμπαχτσέ.
Η ομάδα του Χοάν Πεναρόγια αγωνίστηκε χωρίς τους Ντουέιν Ουάσινγκτον, Τζαμπάρι Πάρκερ, Κάρλικ Τζόουνς και Σέικ Μίλτον, ενώ το μεγάλο σουτ που έστειλε το παιχνίδι στην παράταση πέτυχε ο Βάνια Μαρίνκοβιτς, ο οποίος όμως τραυματίστηκε στο φινάλε της κανονικής διάρκειας.
Στο επιπλέον πεντάλεπτο, οι Σέρβοι βρήκαν αμυντικές λύσεις και ολοκλήρωσαν την ανατροπή, καταγράφοντας τη δεύτερη μεγαλύτερη επιστροφή στην ιστορία της EuroLeague.
Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Κάμερον Πέιν με 19 πόντους, ενώ από τη Χαποέλ που παρατάχθηκε χωρίς τον Ελάια Μπράιαντ έλαμψε ο Νταν Ουτούρου με 24.
Τα δεκάλεπτα: 17-27, 35-56, 63-73, 88-88 (κ.α.), 104-101 παρ.
Όσον αφορά τις ελληνικές ομάδες, την Πέμπτη το βράδυ ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε στο Τελ Αβίβ όπου ηττήθηκε από τη Μακάμπι με 75-71 για να υποχωρήσει στο 14-10 της βαθμολογίας μετά το 1/2 στη «διαβολοβδομάδα». O Ολυμπιακός από την άλλη, μπορεί να ζορίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο, χάνοντας διαφορά 17 πόντων, όμως στο τέλος ήταν αυτός που έπρεπε και πήρε τη νίκη επί της Έφες (68-74) καταφέρνοντας να βρεθεί στην πέμπτη θέση με ένα ματς λιγότερο και μία νίκη μακριά από την κορυφή.
Επική ανατροπή της Παρτιζάν από το -27, απέναντι στη Χαποέλ του Ιτούδη
Η... μισή Παρτιζάν (ρεκόρ 8-16) υποχρέωσε σε... μπλακ άουτ την Χαποέλ Τελ Αβίβ στο δεύτερο ημίχρονο και στην παράταση (88-88κ.α.) ολοκλήρωσε μία τεράστια ανατροπή από το -27 (37-64 στο 22΄), ολοκληρώνοντας με 2/2 νίκες τη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague. Οι Σέρβοι επικράτησαν με 104-101 της ομάδας του Δημήτρη Ιτούδη στο ουδέτερο Μόναχο, για την 24η αγωνιστική, με τους Ισραηλινούς να υποχωρούν στο 16-7 και να αποκτούν συγκάτοικο στην κορυφή της βαθμολογίας, τη Φενερμπαχτσέ.
Η ομάδα του Χοάν Πεναρόγια αγωνίστηκε χωρίς τους Ντουέιν Ουάσινγκτον, Τζαμπάρι Πάρκερ, Κάρλικ Τζόουνς και Σέικ Μίλτον, ενώ το μεγάλο σουτ που έστειλε το παιχνίδι στην παράταση πέτυχε ο Βάνια Μαρίνκοβιτς, ο οποίος όμως τραυματίστηκε στο φινάλε της κανονικής διάρκειας.
Στο επιπλέον πεντάλεπτο, οι Σέρβοι βρήκαν αμυντικές λύσεις και ολοκλήρωσαν την ανατροπή, καταγράφοντας τη δεύτερη μεγαλύτερη επιστροφή στην ιστορία της EuroLeague.
Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Κάμερον Πέιν με 19 πόντους, ενώ από τη Χαποέλ που παρατάχθηκε χωρίς τον Ελάια Μπράιαντ έλαμψε ο Νταν Ουτούρου με 24.
Τα δεκάλεπτα: 17-27, 35-56, 63-73, 88-88 (κ.α.), 104-101 παρ.
Τρίτο σερί «διπλό» για τον Ερυθρό Αστέρα, 102-93 τη Βίρτους
Ο Ερυθρός Αστέρας σημείωσε εύκολη νίκη επί της Βίρτους Μπολόνια με 102-93 στην 24η αγωνιστική της EuroLeague, καταγράφοντας το τρίτο σερί «διπλό» του.
Το πρώτο ημίχρονο ήταν ισορροπημένο, με τις δύο ομάδες να κινούνται κοντά στο σκορ, αλλά στο δεύτερο μέρος οι Σέρβοι ανέβασαν ρυθμό, κυριάρχησαν στην επίθεση και ξέφυγαν στο σκορ. Κορυφαίοι για τον Ερυθρό Αστέρα ήταν οι Μπάτλερ και Νουόρα με 16 και 15 πόντους, αντίστοιχα. Από την πλευρά της Βίρτους, ο Νιτούφ σημείωσε 21 πόντους και μάζεψε 9 ριμπάουντ, ενώ ο Άλστον πρόσθεσε 18 πόντους.
Με τη νίκη αυτή, η ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς βελτίωσε το ρεκόρ της σε 14-10 και παρέμεινε στη δεκάδα, ενώ η Βίρτους υποχώρησε στο 11-13.
Τα δεκάλεπτα: 26-31, 52-57, 68-82, 93-102
Επέστρεψε στην τετράδα η Μπαρτσελόνα, 98-91 τη Βιλερμπάν
Η Μπαρτσελόνα επικράτησε της Βιλερμπάν με 98-91 στη Λιόν, για την 24η αγωνιστική της EuroLeague, επιστρέφοντας με ρεκόρ 16-8 στην τετράδα της βαθμολογίας. Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι για 35 λεπτά, με τους Γάλλους να ελέγχουν το σκορ στο πρώτο ημίχρονο χάρη στον Γκλιν Ουότσον. Στο δεύτερο μέρος, όμως, οι Κέβιν Πάντερ και Τόκο Σενγκέλια ανέλαβαν την πρωτοβουλία, οδηγώντας τους Καταλανούς στην ανατροπή και τη νίκη.
Πρωταγωνιστές για την Μπαρτσελόνα ήταν ο Πάντερ με 31 πόντους και 4 ασίστ και ο Σενγκέλια με 23 πόντους και 5 ριμπάουντ. Από τη Βιλερμπάν (ρεκόρ 6-18) ξεχώρισαν ο Ουότσον με 23 πόντους και 3 ασίστ και ο Μπράιαν Ανγκόλα με 16 πόντους και 5 ασίστ.
Τα δεκάλεπτα: 26-22, 49-47, 70-74, 91-98
Ένα δεκάλεπτο ήταν αρκετό για τη Φενερμπαχτσέ, 84-71 τη Μπασκόνια
Η Φενερμπαχτσέ πανηγύρισε ενώπιον του κοινού της την τρίτη διαδοχική νίκη της στη Euroleague και 16η στο σύνολο, διατηρώντας τη θέση της στην τετράδα που δίνει το πλεονέκτημα της έδρας στα πλέι οφ και φυσικά την επαφή με την κορυφή. Η τουρκική ομάδα επικράτησε με 84-71 της Μπασκόνια στην Πόλη, για την 24η αγωνιστική, υποχρεώνοντας τους Βάσκους στη 16η ήττα τους.
Οι φιλοξενούμενοι ήταν ανταγωνιστικοί στο πρώτο ημίχρονο, αλλά η Φενέρ φρόντισε να βάλει τις βάσεις της νίκης στην τρίτη περίοδο όταν έτρεξε επιμέρους σκορ 27-12 και μπήκε στην τέταρτη περίοδο στο μη αναστρέψιμο +19 (69-50 στο 30΄).
Κορυφαίος των νικητών ο Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ με 21 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ από την Μπασκόνια πάλεψε ο Γιουτζίν Ομορούγι με 14 πόντους και 6 ριμπάουντ.
Τα δεκάλεπτα: 21-20, 42-38, 69-50, 84-71
Σε αναμετρήσεις της 24ης αγωνιστικής στη Eurolegue, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου
Αναντολού Εφές (Τουρκία)–Ολυμπιακός 68-74
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Παναθηναϊκός 75-71
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)–Βαλένθια (Ισπανία) 93-89
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)–Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 82-86
Παρί (Γαλλία)–Ντουμπάι (ΗΑΕ) 79-99
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)–Μονακό (Μονακό) 90-78
Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)–Μπασκόνια (Ισπανία) 84-71
Βιλερμπάν (Γαλλία)–Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 91-98
Παρτιζάν (Σερβία)–Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 104-101 - παρ. (88-88κ.α.)
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)–Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 93-102
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 16-7
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 16-7
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 16-8
Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 16-8
Ολυμπιακός 15-8
Μονακό (Μονακό) 15-9
Βαλένθια (Ισπανία) 15-9
Παναθηναϊκός 14-10
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 14-10
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 14-10
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 11-13
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 11-13
Ντουμπάι (ΗΑΕ) 11-13
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 10-14
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 9-15
Μπασκόνια (Ισπανία) 8-16
Παρτιζάν (Σερβία) 8-16
Παρί (Γαλλία) 7-16
Βιλερμπάν (Γαλλία) 6-18
Αναντολού Εφές (Τουρκία) 6-18
Η επόμενη αγωνιστική (25η)Τρίτη 27 Ιανουαρίου
Παρί - Ρεάλ Μαδρίτης 22:00
Πέμπτη 29 Ιανουαρίου
Φενέρμπαχτσε - Eφές 19:45
Χάποελ Τελ Αβίβ - Μπάγερν 21:05
Ολυμπιακός - Μπαρτσελόνα 21:15
Αρμάνι - Παρτίζαν 21:30
Βαλένθια - Μακάμπι Τελ Αβίβ 21:45
Παρασκευή 30 Ιανουαρίου
Μονακό - Βίρτους Μπολόνια 20:30
Ερυθρός Αστέρας - Dubai Basketball 21:00
Μπασκόνια - Ζάλγκιρις 21:30
Βιλερμπάν - Παναθηναϊκός 21:45
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα