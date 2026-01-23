Η δύναμη της κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται στις απλές πράξεις που κάνουν τη διαφορά.
«Καμπάνα» 150.000 λιρών στην Τσέλσι για το μπουκάλι στον πάγκο της Άστον Βίλα!
Η FA επέβαλε βαρύ χρηματικό πρόστιμο στους «μπλε» για το περιστατικό στο Στάμφορντ Μπριτζ – Η ένταση με τον πάγκο του Έμερι και η παραδοχή της ενοχής από τους Λονδρέζους
Η Τσέλσι καλείται να πληρώσει το ακριβό τίμημα της έλλειψης ψυχραιμίας που επέδειξε στον αγώνα του Δεκεμβρίου κόντρα στην Άστον Βίλα. Η Αγγλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (FA) ανακοίνωσε την Παρασκευή (23/1) την επιβολή προστίμου ύψους 150.000 λιρών, μετά τη ρίψη πλαστικού μπουκαλιού από την τεχνική περιοχή των Λονδρέζων προς το προσωπικό των φιλοξενούμενων.
Το χρονικό της έντασης
Τα πνεύματα οξύνθηκαν κατά τη διάρκεια της εντός έδρας ήττας της Τσέλσι με 2-1. Παρότι οι «μπλε» προηγήθηκαν με τον Ζοάο Πέδρο, ο Όλι Γουότκινς ήρθε από τον πάγκο και με δύο προσωπικά γκολ έφερε τα πάνω κάτω στο ματς. Κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών της Βίλα, ένα μπουκάλι με νερό εκτοξεύτηκε από την περιοχή του πάγκου της Τσέλσι προς την πλευρά της ομάδας του Ουνάι Έμερι.
Ο διαιτητής της αναμέτρησης, Στούαρτ Άτγουελ, σημείωσε χαρακτηριστικά στην έκθεσή του:
«Ενημερώθηκα για την καταγγελία ότι ένα μη ταυτοποιημένο μέλος της τεχνικής περιοχής της Τσέλσι πέταξε ένα πλαστικό μπουκάλι ποτού προς την κατεύθυνση της τεχνικής περιοχής της Άστον Βίλα».
Παραδοχή και άμεση τιμωρία
Μια ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή επέβαλε το πρόστιμο αφού η Τσέλσι αποδέχθηκε την κατηγορία, αποφεύγοντας περαιτέρω δικαστικές περιπέτειες. Η απόφαση εκδόθηκε σε μια κρίσιμη στιγμή για την ομάδα, η οποία βρίσκεται στην 6η θέση της Premier League.
Οι παίκτες της Τσέλσι καλούνται τώρα να αφήσουν πίσω τους την εξωαγωνιστική ποινή, καθώς την Κυριακή αντιμετωπίζουν την Κρίσταλ Πάλας, πριν από το κρίσιμο ταξίδι στην Ιταλία για την αναμέτρηση με τη Νάπολι, όπου θα κριθεί η θέση τους στην πρώτη οκτάδα της League Phase του Champions League.
