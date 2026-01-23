Η δύναμη της κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται στις απλές πράξεις που κάνουν τη διαφορά.
Μεντιλίμπαρ: «Πολλές αλλαγές με Βόλο, πρέπει να έχουμε την προσοχή μας σε αυτό το ματς»
Ο Βάσκος τεχνικός του Ολυμπιακού προανήγγειλε εκτεταμένο rotation στο παιχνίδι πρωταθλήματος, κρούοντας παράλληλα τον κώδωνα του κινδύνου για την έλλειψη συγκέντρωσης ενόψει Άγιαξ
Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, υπογράμμισε ότι σκοπεύει να προχωρήσει σε αρκετές αλλαγές στην ενδεκάδα ενόψει της αναμέτρησης με τον Βόλο, τονίζοντας παράλληλα πως οι «ερυθρόλευκοι» πρέπει να παραμείνουν συγκεντρωμένοι μόνο σε αυτό το παιχνίδι και όχι στο επόμενο κόντρα στον Άγιαξ.
Μιλώντας στην COSMOTE TV, ο Ισπανός τεχνικός ξεκαθάρισε ότι παρά την υπερπροσπάθεια των παικτών του στο ματς με τη Λεβερκούζεν, το μεγάλο ρόστερ της ομάδας του του επιτρέπει να κάνει ροτέισον χωρίς να μειώνεται η δυναμική της:
«Όσοι αγωνίστηκαν κόντρα στη Λεβερκούζεν κατέβαλαν μεγάλη προσπάθεια, αλλά έχουμε κι άλλους ποδοσφαιριστές που είναι σε ετοιμότητα. Διαθέτουμε μεγάλο ρόστερ και δεν θα έχουμε πρόβλημα. Σκεφτόμαστε να κάνουμε πολλές αλλαγές απέναντι στον Βόλο», δήλωσε.
«Πρέπει να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι»
Ο Μεντιλίμπαρ αναγνώρισε πως η σκέψη όλων στρέφεται εύκολα στο μεγάλο παιχνίδι με τον Άγιαξ για την Ευρώπη, ωστόσο τόνισε ότι προέχει η δουλειά και η συγκέντρωση στο πρωτάθλημα.
«Δεν είναι εύκολο να απομονωθούμε από το ματς με τον Άγιαξ, όμως είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε. Είναι υποχρέωσή μας να μείνουμε προσηλωμένοι στο αυριανό παιχνίδι. Δεν μπορούμε να χάσουμε βαθμούς λόγω έλλειψης συγκέντρωσης», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ευκαιρίες για όσους δεν έχουν παίξει πολύ
Ο Ισπανός τεχνικός επανέλαβε πως το παιχνίδι με τον Βόλο αποτελεί ευκαιρία για ποδοσφαιριστές με μικρό χρόνο συμμετοχής μέχρι τώρα στη σεζόν:
«Με τα παιχνίδια να έρχονται κάθε τρεις μέρες, είναι βέβαιο πως θα χρειαστούμε όλους τους παίκτες μας. Ελπίζω όσοι πάρουν χρόνο συμμετοχής να ανταποκριθούν και να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων.»
Χωρίς τραυματίες, αλλά με κόπωση
Τέλος, ο Μεντιλίμπαρ ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα τραυματισμών στην ομάδα, ωστόσο κάποιοι ποδοσφαιριστές χρειάζονται χρόνο για πλήρη αποκατάσταση:
«Δεν έχουμε κάποιον τραυματία, αλλά υπάρχουν παίκτες που δεν έχουν επανέλθει στο 100% μετά το προηγούμενο ματς», κατέληξε ο προπονητής του Ολυμπιακού.
