Η… αιφνιδιαστική επιστροφή του Ποστέκογλου στο Champions League είναι γεγονός!
Ο πρώην προπονητής της Σέλτικ, Άντζε Ποστέκογλου, επέστρεψε στον χώρο του ποδοσφαίρου, έστω και από διαφορετικό πόστο
Μόλις τρεις μήνες μετά την απόλυσή του από τη Νότιγχαμ Φόρεστ, όπου έμεινε στον πάγκο για μόλις 39 ημέρες χωρίς να καταφέρει να πανηγυρίσει νίκη σε οκτώ αγώνες, ο 60χρονος Αυστραλός βρήκε νέο ρόλο στο κορυφαίο επίπεδο. Η θητεία του στη Φόρεστ ολοκληρώθηκε άδοξα μετά τη βαριά ήττα με 3-0 από την Τσέλσι, ενώ είχε προηγηθεί η αποχώρησή του από την Τότεναμ, λιγότερο από έναν μήνα μετά την κατάκτηση του Europa League — του πρώτου τροπαίου των «σπιρουνιών» μετά από 17 χρόνια — με νίκη 1-0 επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στον τελικό.
