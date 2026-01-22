Η δύναμη της κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται στις απλές πράξεις που κάνουν τη διαφορά.
Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε την παραμονή της στην EuroLeague μέχρι τη σεζόν 2036-37
Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε την παραμονή της στην EuroLeague μέχρι τη σεζόν 2036-37
Με επίσημη ανακοίνωσή της, η διοίκηση της Μπαρτσελόνα επικύρωσε την παραμονή της στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση για δέκα ακόμη χρόνια
Η Μπαρτσελόνα έδεσε το μέλλον του μπασκετικού της τμήματος με την EuroLeague, υπογράφοντας νέο συμβόλαιο διάρκειας 10 ετών. Η απόφαση αυτή, που ελήφθη από το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου, διασφαλίζει την παρουσία των «μπλαουγκράνα» στην ευρωπαϊκή ελίτ έως και τη σεζόν 2036-37.
Στην ανακοίνωσή της, η Μπαρτσελόνα υπογραμμίζει τον ρόλο της ως συνιδρυτικό μέλος της διοργάνωσης:
«Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να επικυρώσει την επέκταση της άδειας συμμετοχής της ανδρικής ομάδας μπάσκετ στη EuroLeague για τις επόμενες δέκα σεζόν (έως και τη σεζόν 2036–37), διοργάνωση στην οποία ο σύλλογος αποτελεί ιδρυτικό έταιρο. Το Διοικητικό Συμβούλιο επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή του να αγωνίζεται πάντοτε στις κορυφαίες διαθέσιμες διοργανώσεις», αναφέρει χαρακτηριστικά το κλαμπ.
Τέλος στα σενάρια για το «NBA Europe»
Η κίνηση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς τους τελευταίους μήνες πλήθαιναν τα δημοσιεύματα που ήθελαν την Μπαρτσελόνα να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο ένταξης στο φιλόδοξο project του NBA Europe. Λόγω του παγκόσμιου brand name της, η «Μπάρτσα» θεωρούνταν ο ιδανικός υποψήφιος για μια ευρωπαϊκή franchise του NBA, ωστόσο η νέα συμφωνία ξεκαθαρίζει το τοπίο, δίνοντας ψήφο εμπιστοσύνης στο τρέχον ευρωπαϊκό μοντέλο.
Στην ανακοίνωσή της, η Μπαρτσελόνα υπογραμμίζει τον ρόλο της ως συνιδρυτικό μέλος της διοργάνωσης:
«Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να επικυρώσει την επέκταση της άδειας συμμετοχής της ανδρικής ομάδας μπάσκετ στη EuroLeague για τις επόμενες δέκα σεζόν (έως και τη σεζόν 2036–37), διοργάνωση στην οποία ο σύλλογος αποτελεί ιδρυτικό έταιρο. Το Διοικητικό Συμβούλιο επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή του να αγωνίζεται πάντοτε στις κορυφαίες διαθέσιμες διοργανώσεις», αναφέρει χαρακτηριστικά το κλαμπ.
Τέλος στα σενάρια για το «NBA Europe»
Η κίνηση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς τους τελευταίους μήνες πλήθαιναν τα δημοσιεύματα που ήθελαν την Μπαρτσελόνα να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο ένταξης στο φιλόδοξο project του NBA Europe. Λόγω του παγκόσμιου brand name της, η «Μπάρτσα» θεωρούνταν ο ιδανικός υποψήφιος για μια ευρωπαϊκή franchise του NBA, ωστόσο η νέα συμφωνία ξεκαθαρίζει το τοπίο, δίνοντας ψήφο εμπιστοσύνης στο τρέχον ευρωπαϊκό μοντέλο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα