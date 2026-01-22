Euroleague: Πρόστιμο 21.500 ευρώ στην Παρτίζαν για την συμπεριφορά των οπαδών της στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό
SPORTS
Παρτίζαν Ολυμπιακός Euroleague

Euroleague: Πρόστιμο 21.500 ευρώ στην Παρτίζαν για την συμπεριφορά των οπαδών της στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό

Η  Παρτίζαν τιμωρήθηκε με πρόστιμο λόγω του ανάμματος φωτοβολίδων και της ρίψης αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο

Euroleague: Πρόστιμο 21.500 ευρώ στην Παρτίζαν για την συμπεριφορά των οπαδών της στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό
Με πρόστιμο ύψους 21.500 ευρώ τιμώρησε το πειθαρχικό όργανο της Euroleague την Παρτίζαν για όσα αρνητικά συνέβησαν στον αγώνα με τον Ολυμπιακό, στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής, στις 14 Ιανουαρίου.

Συγκεκριμένα, η διοίκηση της ομάδας του Βελιγραδίου καλείται να βάλει το... χέρι στην τσέπη, για φωτοβολίδες και ρίψη αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την ομάδα του Πειραιά.

Ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από το Βελιγράδι επικρατώντας με 104-66.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Παρτίζαν τιμωρήθηκε με πρόστιμο ύψους 21.500 ευρώ λόγω του ανάμματος φωτοβολίδων και της ρίψης αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια του αγώνα Παρτίζαν – Ολυμπιακός, σύμφωνα με το άρθρο 29.2.δ) και ζ) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball».

