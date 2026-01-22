Ο Μπάμπης Κωστούλας, ο… Μπατιστούτα και το νέο ψευδώνυμο του Έλληνα φορ
SPORTS

Ο Μπάμπης Κωστούλας, ο… Μπατιστούτα και το νέο ψευδώνυμο του Έλληνα φορ

Ήταν το 90ό λεπτό και 20 δευτερόλεπτα όταν ο χρόνος… πάγωσε στο Falmer Stadium

Ο Μπάμπης Κωστούλας, ο… Μπατιστούτα και το νέο ψευδώνυμο του Έλληνα φορ
Ο Χαράλαμπος Κωστούλας, με μια κίνηση βγαλμένη από τα όνειρα κάθε επιθετικού, λύτρωσε τη Μπράιτον απέναντι στη Μπόρνμουθ, χαρίζοντας τον βαθμό της ισοπαλίας (1-1).

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακός, που αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι από τη Μπράιτον έναντι 35 εκατομμυρίων ευρώ, υποδέχθηκε τη μπάλα από τον Φαν Χέκε, την κατέβασε με το στήθος και με ένα εντυπωσιακό ψαλιδάκι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, σε μια φάση που έκανε ολόκληρο το γήπεδο να σηκωθεί στο πόδι.

