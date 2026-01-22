Το Πανεπιστήμιο Keele παρουσιάζει τη νέα επιστημονική ημερίδα του θεσμού Reflections, με τίτλο «Από το Έγκλημα στο Δικαστήριο: Η Επιστήμη στην Υπηρεσία της Δικαιοσύνης»
Ο Μπάμπης Κωστούλας, ο… Μπατιστούτα και το νέο ψευδώνυμο του Έλληνα φορ
Ο Μπάμπης Κωστούλας, ο… Μπατιστούτα και το νέο ψευδώνυμο του Έλληνα φορ
Ήταν το 90ό λεπτό και 20 δευτερόλεπτα όταν ο χρόνος… πάγωσε στο Falmer Stadium
Ο Χαράλαμπος Κωστούλας, με μια κίνηση βγαλμένη από τα όνειρα κάθε επιθετικού, λύτρωσε τη Μπράιτον απέναντι στη Μπόρνμουθ, χαρίζοντας τον βαθμό της ισοπαλίας (1-1).
Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακός, που αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι από τη Μπράιτον έναντι 35 εκατομμυρίων ευρώ, υποδέχθηκε τη μπάλα από τον Φαν Χέκε, την κατέβασε με το στήθος και με ένα εντυπωσιακό ψαλιδάκι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, σε μια φάση που έκανε ολόκληρο το γήπεδο να σηκωθεί στο πόδι.
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακός, που αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι από τη Μπράιτον έναντι 35 εκατομμυρίων ευρώ, υποδέχθηκε τη μπάλα από τον Φαν Χέκε, την κατέβασε με το στήθος και με ένα εντυπωσιακό ψαλιδάκι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, σε μια φάση που έκανε ολόκληρο το γήπεδο να σηκωθεί στο πόδι.
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα