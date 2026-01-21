Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Vodafone κατακτά την 1η θέση καλύτερου εργοδότη στην Ελλάδα, ενώ για 8η χρονιά αναγνωρίζεται ως Top Employer από το διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό Top Employers Institute.
ΠΑΟΚ: Πήρε δανεικό από την Ατλέτικο Μαδρίτης τον Κάρλος Χιμένεθ
ΠΑΟΚ: Πήρε δανεικό από την Ατλέτικο Μαδρίτης τον Κάρλος Χιμένεθ
0 23χρονος δεξιός οπισθοφύλακας προορίζεται για τη Β' ομάδα του ΠΑΟΚ
Παίκτης του ΠΑΟΚ έως το καλοκαίρι με τη μορφή δανεισμού από την Ατλέτικο Μαδρίτης θα είναι ο Κάρλος Χιμένεθ. Στη συμφωνία για τον 23χρονο δεξιό οπισθοφύλακα, υπάρχει και οψιόν αγοράς, με τον Χιμένεθ αρχικά να προορίζεται για τη Β' ομάδα του Δικεφάλου.
Αναλυτικά η ανακοίνωση των ασπρόμαυρων:
«Στον ΠΑΟΚ ο Κάρλος Χιμένεθ.
Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Ισπανού αμυντικού Κάρλος Χιμένεθ, με τη μορφή δανεισμού από την Ατλέτικο Μαδρίτης έως τον Ιούνιο του 2026. Στη συμφωνία περιλαμβάνεται και οψιόν αγοράς.
Ο Χιμένεθ είναι γεννημένος το 2003, αγωνίζεται ως δεξί μπακ, έχει καταγράψει συμμετοχές στη Β ομάδα της Ατλέτικο Μαδρίτης, όπως και στη Segunda Division με τη Λεβάντε και έρχεται για να ενσωματωθεί άμεσα στον ΠΑΟΚ Β.Καλώς ήρθες, Κάρλος!».
Αναλυτικά η ανακοίνωση των ασπρόμαυρων:
«Στον ΠΑΟΚ ο Κάρλος Χιμένεθ.
Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Ισπανού αμυντικού Κάρλος Χιμένεθ, με τη μορφή δανεισμού από την Ατλέτικο Μαδρίτης έως τον Ιούνιο του 2026. Στη συμφωνία περιλαμβάνεται και οψιόν αγοράς.
Ο Χιμένεθ είναι γεννημένος το 2003, αγωνίζεται ως δεξί μπακ, έχει καταγράψει συμμετοχές στη Β ομάδα της Ατλέτικο Μαδρίτης, όπως και στη Segunda Division με τη Λεβάντε και έρχεται για να ενσωματωθεί άμεσα στον ΠΑΟΚ Β.Καλώς ήρθες, Κάρλος!».
#News Στον ΠΑΟΚ Β ο Κάρλος Χιμένεθ, με δανεισμό από την Ατλέτικο Μαδρίτης έως τον Ιούνιο του 2026. #PAOKNextGen— PAOK FC (@PAOK_FC) January 21, 2026
🔗https://t.co/vD2GTLrv5b pic.twitter.com/FNFC1euqkj
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα