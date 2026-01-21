ΠΑΟΚ: Πήρε δανεικό από την Ατλέτικο Μαδρίτης τον Κάρλος Χιμένεθ
SPORTS
0 23χρονος δεξιός οπισθοφύλακας προορίζεται για τη Β' ομάδα του ΠΑΟΚ

Παίκτης του ΠΑΟΚ έως το καλοκαίρι με τη μορφή δανεισμού από την Ατλέτικο Μαδρίτης θα είναι ο Κάρλος Χιμένεθ. Στη συμφωνία για τον 23χρονο δεξιό οπισθοφύλακα, υπάρχει και οψιόν αγοράς, με τον Χιμένεθ αρχικά να προορίζεται για τη Β' ομάδα του Δικεφάλου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των ασπρόμαυρων:
«Στον ΠΑΟΚ ο Κάρλος Χιμένεθ.
Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Ισπανού αμυντικού Κάρλος Χιμένεθ, με τη μορφή δανεισμού από την Ατλέτικο Μαδρίτης έως τον Ιούνιο του 2026. Στη συμφωνία περιλαμβάνεται και οψιόν αγοράς.

Ο Χιμένεθ είναι γεννημένος το 2003, αγωνίζεται ως δεξί μπακ, έχει καταγράψει συμμετοχές στη Β ομάδα της Ατλέτικο Μαδρίτης, όπως και στη Segunda Division με τη Λεβάντε και έρχεται για να ενσωματωθεί άμεσα στον ΠΑΟΚ Β.Καλώς ήρθες, Κάρλος!».

