ΑΕΚ - Καρδίτσα 88-73: «Κιτρινόμαυρη» η ελληνική μονομαχία του Basketball Champions League

Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα επικράτησε με καθοριστικό στην τέταρτη περίοδο τον Λούκας Λεκαβίτσιους





Για τη Βασίλισσα ο Λεκαβίτσιους είχε 27 πόντους με 4 ασίστ, ο Φλιώνης είχε 15 πόντους με 4 ριμπάουντ και 17 πρόσθεσε ο Μπάρτλεϊ. Στον αντίποδα ο Μπράντον Τζέφερσον είχε 19 πόντους.







ΑΕΚ - Καρδίτσα: Το ματς



Με τους Αρμς, Μπάρτλεϊ, Φλιώνη και Σκορδίλη η ΑΕΚ έκανε ενα γρήγορο 10-0 στο 3΄, αναγκάζοντας τον Παπανικολόπουλου να καλέσει timeout.



Ο Γκρέι σκόραρε για το 14-5 της Ένωσης στα μέσα της πρώτης περιόδου.







Η Καρδίτσα πέρασε πάλι μπροστά με το καλάθι του Ντάμιεν Τζέφερσον για το 26-28 στα μέσα του δεύτερου δεκαλέπτου.



Η Καρδίτσα συνέχιζε να βάζει δύσκολα στην ΑΕΚ και με τον Δίπλαρο έκανε το 32-33, ένα λεπτό πριν το ημίχρονο. O Φλιώνης με δύο βολές έγραψε το 34-35 .



Κλείσιμο



Η Καρδίτσα με τον Μάντσεν έκανε το 42-44, αλλά ο Λεκαβίτσιους με 6 σερί πόντους έγραψε το 44-44.



Ο Καμπερίδης ευστόχησε για τρεις για το 47-51 στο 27'. Ο Τζέφερσον έκανε το 49-56 φτάνοντας τους 15 πόντους.



Ο Λεκαβίτσιους έγραψε το 56-59 στο 31' και πήγε στους 18 πόντους.



Μπορεί η ΑΕΚ να δυσκολεύτηκε πολύ (για 35 λεπτά) απέναντι στην αξιόμαχη Καρδίτσα , αλλά στο τέλος επικράτησε με 88-73 για να μπει με το... δεξί στη φάση των 16 του Basketball Champions League σε ματς που έγινε στη SUNEL Arena.Για τη Βασίλισσα ο Λεκαβίτσιους είχε 27 πόντους με 4 ασίστ, ο Φλιώνης είχε 15 πόντους με 4 ριμπάουντ και 17 πρόσθεσε ο Μπάρτλεϊ. Στον αντίποδα ο Μπράντον Τζέφερσον είχε 19 πόντους.Ντεμπούτο με τη φανέλα της Ένωσης έκανε τόσο ο Τζέιμς Νάναλι όσο και ο ΚιΣόν Φίζελ, τα δύο τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας.Με τους Αρμς, Μπάρτλεϊ, Φλιώνη και Σκορδίλη η ΑΕΚ έκανε ενα γρήγορο 10-0 στο 3΄, αναγκάζοντας τον Παπανικολόπουλου να καλέσει timeout.Ο Γκρέι σκόραρε για το 14-5 της Ένωσης στα μέσα της πρώτης περιόδου.Ο Μπράντον Τζέφερσον ανέλαβε δράση, έφτασε τους 10 πόντους και η Καρδίτσα πέρασε μπροστά για το 14-15 στο 7'.Η Καρδίτσα πέρασε πάλι μπροστά με το καλάθι του Ντάμιεν Τζέφερσον για το 26-28 στα μέσα του δεύτερου δεκαλέπτου.Η Καρδίτσα συνέχιζε να βάζει δύσκολα στην ΑΕΚ και με τον Δίπλαρο έκανε το 32-33, ένα λεπτό πριν το ημίχρονο. O Φλιώνης με δύο βολές έγραψε το 34-35 .Ο Φλιώνης έφτασε τους 12 πόντους στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου και έκανε το 38-37 για την ΑΕΚ.Η Καρδίτσα με τον Μάντσεν έκανε το 42-44, αλλά ο Λεκαβίτσιους με 6 σερί πόντους έγραψε το 44-44.Ο Καμπερίδης ευστόχησε για τρεις για το 47-51 στο 27'. Ο Τζέφερσον έκανε το 49-56 φτάνοντας τους 15 πόντους.Ο Λεκαβίτσιους έγραψε το 56-59 στο 31' και πήγε στους 18 πόντους.

Ο Γκρέι με γκολ φάουλ έδωσε προβάδισμα στην ΑΕΚ για το 60-59. Ο Μπάρτλεϊ έγραψε το 69-65, έξι λεπτά για το τέλος.



Ο Λεκαβίτσιους και ο Φλιώνης έκαναν το 77-68 στο 36' αναγκάζοντας τον Παπανικολόπουλο να καλέσει timeout.



Ο απίθανος Λεκαβίτσιους έφτασε τους 27 πόντους και έκανε το 83-70 για να κλειδώσει το ματς.



Ο Όμιλος



ΑΕΚ 1-0



Άλμπα 1-0



Καρδίτσα 0-1



Τόφας 0-1



Τα δεκάλεπτα: 20-19, 34-37, 53-59,



MVP: Ο Λεκαβίτσιους τελείωσε την αναμέτρηση με 27 πόντους και 4 ασίστ και ήταν ο κορυφαίος.



Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Μπράντον Τζέφερσον είχε 19 αλλά δεν μπόρεσε να οδηγήσει την ομάδα του στη νίκη.



ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Το 10/17 σουτ του Λεκαβίτσιους.