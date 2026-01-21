Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Vodafone κατακτά την 1η θέση καλύτερου εργοδότη στην Ελλάδα, ενώ για 8η χρονιά αναγνωρίζεται ως Top Employer από το διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό Top Employers Institute.
ΑΕΚ - Καρδίτσα 88-73: «Κιτρινόμαυρη» η ελληνική μονομαχία του Basketball Champions League
Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα επικράτησε με καθοριστικό στην τέταρτη περίοδο τον Λούκας Λεκαβίτσιους
Μπορεί η ΑΕΚ να δυσκολεύτηκε πολύ (για 35 λεπτά) απέναντι στην αξιόμαχη Καρδίτσα, αλλά στο τέλος επικράτησε με 88-73 για να μπει με το... δεξί στη φάση των 16 του Basketball Champions League σε ματς που έγινε στη SUNEL Arena.
Για τη Βασίλισσα ο Λεκαβίτσιους είχε 27 πόντους με 4 ασίστ, ο Φλιώνης είχε 15 πόντους με 4 ριμπάουντ και 17 πρόσθεσε ο Μπάρτλεϊ. Στον αντίποδα ο Μπράντον Τζέφερσον είχε 19 πόντους.
Ντεμπούτο με τη φανέλα της Ένωσης έκανε τόσο ο Τζέιμς Νάναλι όσο και ο ΚιΣόν Φίζελ, τα δύο τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας.
ΑΕΚ - Καρδίτσα: Το ματς
Με τους Αρμς, Μπάρτλεϊ, Φλιώνη και Σκορδίλη η ΑΕΚ έκανε ενα γρήγορο 10-0 στο 3΄, αναγκάζοντας τον Παπανικολόπουλου να καλέσει timeout.
Ο Γκρέι σκόραρε για το 14-5 της Ένωσης στα μέσα της πρώτης περιόδου.
Ο Μπράντον Τζέφερσον ανέλαβε δράση, έφτασε τους 10 πόντους και η Καρδίτσα πέρασε μπροστά για το 14-15 στο 7'.
Η Καρδίτσα πέρασε πάλι μπροστά με το καλάθι του Ντάμιεν Τζέφερσον για το 26-28 στα μέσα του δεύτερου δεκαλέπτου.
Η Καρδίτσα συνέχιζε να βάζει δύσκολα στην ΑΕΚ και με τον Δίπλαρο έκανε το 32-33, ένα λεπτό πριν το ημίχρονο. O Φλιώνης με δύο βολές έγραψε το 34-35 .
Ο Φλιώνης έφτασε τους 12 πόντους στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου και έκανε το 38-37 για την ΑΕΚ.
Η Καρδίτσα με τον Μάντσεν έκανε το 42-44, αλλά ο Λεκαβίτσιους με 6 σερί πόντους έγραψε το 44-44.
Ο Καμπερίδης ευστόχησε για τρεις για το 47-51 στο 27'. Ο Τζέφερσον έκανε το 49-56 φτάνοντας τους 15 πόντους.
Ο Λεκαβίτσιους έγραψε το 56-59 στο 31' και πήγε στους 18 πόντους.
Ο Γκρέι με γκολ φάουλ έδωσε προβάδισμα στην ΑΕΚ για το 60-59. Ο Μπάρτλεϊ έγραψε το 69-65, έξι λεπτά για το τέλος.
Ο Λεκαβίτσιους και ο Φλιώνης έκαναν το 77-68 στο 36' αναγκάζοντας τον Παπανικολόπουλο να καλέσει timeout.
Ο απίθανος Λεκαβίτσιους έφτασε τους 27 πόντους και έκανε το 83-70 για να κλειδώσει το ματς.
Ο Όμιλος
ΑΕΚ 1-0
Άλμπα 1-0
Καρδίτσα 0-1
Τόφας 0-1
Τα δεκάλεπτα: 20-19, 34-37, 53-59,
MVP: Ο Λεκαβίτσιους τελείωσε την αναμέτρηση με 27 πόντους και 4 ασίστ και ήταν ο κορυφαίος.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Μπράντον Τζέφερσον είχε 19 αλλά δεν μπόρεσε να οδηγήσει την ομάδα του στη νίκη.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Το 10/17 σουτ του Λεκαβίτσιους.
