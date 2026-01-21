Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Vodafone κατακτά την 1η θέση καλύτερου εργοδότη στην Ελλάδα, ενώ για 8η χρονιά αναγνωρίζεται ως Top Employer από το διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό Top Employers Institute.
Λεσόρ: Η απάντηση σε οπαδό που τον χαρακτήρισε «τουρίστα»
Ο Γάλλος σέντερ του Παναθηναϊκού δεν άφησε αναπάντητο σχόλιο οπαδού που τον χαρακτήρισε «τουρίστα», στέλνοντας το δικό του μήνυμα μέσα από το γυμναστήριο
Δεν άφησε αναπάντητο ένα μήνυμα ο ψηλός του Παναθηναϊκού. Ο Ματίας Λεσόρ ανέβασε story από το γυμναστήριο και έγραψε «καθημερινή άσκηση ενός τουρίστα».
Ένα μήνυμα ενός χρήστη έγραφε: «Μην επιστρέψεις, κάτσε και άφησε τον κύριο Γιαννακόπουλο απλά να σε πληρώνει χωρίς να παίζεις. Μην ανησυχείς δε χρειάζεται να απαντήσεις σε κανέναν επειδή όσο είσαι απλά ένας τουρίστας για τον Παναθηναϊκό, δεν υπάρχουν απαιτήσεις από εσένα πια».
Και έτσι ήρθε και η απάντηση του Γάλλου σέντερ.
