Λεσόρ: Η απάντηση σε οπαδό που τον χαρακτήρισε «τουρίστα»
SPORTS
Παναθηναϊκός Ματίας Λεσόρ

Λεσόρ: Η απάντηση σε οπαδό που τον χαρακτήρισε «τουρίστα»

Ο Γάλλος σέντερ του Παναθηναϊκού δεν άφησε αναπάντητο σχόλιο οπαδού που τον χαρακτήρισε «τουρίστα», στέλνοντας το δικό του μήνυμα μέσα από το γυμναστήριο

Λεσόρ: Η απάντηση σε οπαδό που τον χαρακτήρισε «τουρίστα»
3 ΣΧΟΛΙΑ
Δεν άφησε αναπάντητο ένα μήνυμα ο ψηλός του Παναθηναϊκού. Ο Ματίας Λεσόρ ανέβασε story από το γυμναστήριο και έγραψε «καθημερινή άσκηση ενός τουρίστα».

Ένα μήνυμα ενός χρήστη έγραφε: «Μην επιστρέψεις, κάτσε και άφησε τον κύριο Γιαννακόπουλο απλά να σε πληρώνει χωρίς να παίζεις. Μην ανησυχείς δε χρειάζεται να απαντήσεις σε κανέναν επειδή όσο είσαι απλά ένας τουρίστας για τον Παναθηναϊκό, δεν υπάρχουν απαιτήσεις από εσένα πια».

Και έτσι ήρθε και η απάντηση του Γάλλου σέντερ.

Λεσόρ: Η απάντηση σε οπαδό που τον χαρακτήρισε «τουρίστα»
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Νέα εποχή για τον ΟΠΑΠ: Η εποχή της Allwyn είναι εδώ!

Ξεκίνησε επίσημα το rebranding του ΟΠΑΠ σε Allwyn – Νέες και αναβαθμισμένες εμπειρίες για τους πελάτες, με τη δύναμη της ψηφιοποίησης και της καινοτομίας. Νέα «σελίδα» για το δίκτυο καταστημάτων και τις ψηφιακές πλατφόρμες – Το Allwyn.gr είναι ήδη στον «αέρα»!

Οι εορταστικές εκδηλώσεις της Flexidea

Μέσα σε κλίμα χαράς και αισιοδοξίας, η ελληνική εταιρεία γιόρτασε με εργαζομένους, πελάτες και συνεργάτες τα Χριστούγεννα και τις εορτές του νέου έτους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης