Σάκκαρη: Αυτό που αισθάνομαι είναι ότι φέτος θα είναι μια πολύ καλή χρονιά για μένα

SPORTS
Μαρία Σάκκαρη Australian Open

Η Μαρία Σάκκαρη αποκλείστηκε στον 2ο γύρο του Australian Open αλλά βλέπει με αισιοδοξία τη συνέχεια της σεζόν

Η Μαρία Σάκκαρη ηττήθηκε 2-0 σετ από την Μίρα Αντρέεβα και αποκλείστηκε στον 2ο γύρο του Australian Open.

O αποκλεισμός όμως δεν επηρεάζει την κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια η οποία δουλεύει σκληρά και θεωρεί πως το 2026 θα είναι μια πολύ καλή χρονιά για εκείνη.

«Tίποτα δεν πρόκειται να χαλάσει τα καλά μου συναισθήματα. Παρότι έχασα σήμερα, νιώθω ότι αυτή η χρονιά θα είναι μια πολύ καλή για μένα. Απλώς θα συνεχίσω να δουλεύω πάνω στις αδυναμίες μου. Τις έχουμε ήδη εντοπίσει μαζί με τον Τομ. Θα προσπαθήσω απλώς να γίνω καλύτερη, γιατί η σεζόν είναι μεγάλη. Μόλις τώρα ξεκινήσαμε, οπότε δεν χάνω την πίστη μου.

Αντίθετα, έχω περισσότερη αυτοπεποίθηση από ποτέ, οπότε συνεχίζω και δουλεύω σκληρά. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει λόγος να το σκέφτομαι και να το κρατάω πολύ μέσα μου. Αυτό που αισθάνομαι είναι ότι φέτος θα είναι μια πολύ καλή χρονιά. Αν το κάνω manifest αυτό, όντως θα είναι και το πιστεύω πραγματικά με όλη μου την καρδιά» είπε η Μαρία Σάκκαρη.
