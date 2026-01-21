Ολυμπιακός: Ανάμεσα στα παιχνίδια με ΑΕΚ και ΠΑΟ ορίστηκε ο αγώνας με τον Αστέρα Τρίπολης
Την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου θα διεξαχθεί το εξ' αναβολής παιχνίδι στην Τρίπολη

Την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου (18:30) θα διεξαχθεί ο αγώνας του Ολυμπιακού με τον Αστέρα στην Τρίπολη. 

Το ματς της 17ης ημέρας της Stoiximan Super League αναβλήθηκε μετά από αίτημα του Ολυμπιακού και ορίστηκε εκ νέου από την διοργανώτρια. 

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο μέσο μιας εβδομάδας στην οποία ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την 1η Φεβρουαρίου την ΑΕΚ (εκτός έδρας) και την 8η τον Παναθηναϊκό (εντός έδρας).

