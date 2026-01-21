Ολυμπιακός: Χωρίς Μιλουτίνοφ στην Πόλη για τον αγώνα με την Εφές
SPORTS
Euroleague Ολυμπιακός Νίκολα Μιλουτίνοφ

Ολυμπιακός: Χωρίς Μιλουτίνοφ στην Πόλη για τον αγώνα με την Εφές

Ο Σέρβος σέντερ δεν ταξίδεψε στην Τουρκία λόγω της διάσεισης που υπέστη στο ματς με την Μακάμπι

Απώλεια της τελευταίας στιγμής για τον Ολυμπιακό καθώς στη λίστα με τα ονόματα των παικτών που υπολογίζει ο Μπαρτζώκας για τον αγώνα με την Εφές δεν υπάρχει το όνομα του Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Ο ερυθρόλευκος σέντερ είχε χτυπήσει στο φινάλε του αγώνα με την Μακάμπι όταν ο Μπρισέτ τον βρήκε στο πρόσωπο με την πρώτη εκτίμηση να κάνει λόγο για  διάσειση κάτι που επιβεβαιώθηκε με αποτέλεσμα μαζί με τον Μόντε Μόρις να μείνει στην Αθήνα.

Η 13άδα της αποστολής
Τόμας Γουόκαπ, Φρανκ Νιλικίνα, Τάιλερ Ντόρσεϊ, , Εβάν Φουρνιέ, Σακίλ ΜακΚίσικ, Κώστας Παπανικολάου, Τάισον Γουόρντ, Σάσα Βεζένκοβ,  Άλεκ Πίτερς,  Όμηρος Νετζήπογλου, Ντόντα Χολ, Ταϊρίκ Τζόουνς, Γιαννούλης Λαρεντζάκης

