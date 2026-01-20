Australian Open: Ο Λουτσιάνο Νταρντέρι νίκησε τον αντίπαλό του και έτρεξε κατευθείαν για την τουαλέτα, βίντεο
Ο Ιταλός μόλις έληξε το ματς κόντρα στον Γκάριν έφυγε για τα αποδυτήρια χωρίς να χαιρετήσει τον διαιτητή καθώς αντιμετώπιζε πρόβλημα με την κοιλιά του

Κοιλιακά προβλήματα φαίνεται να αντιμετώπισε ο Λουτσιάνο Νταρντέρι, λίγο πριν τη νίκη του για το Australian Open κόντρα στον Κρίστιαν Γκάριν με 7-6 (5), 7-5, 7-6 (3) και έκλεισε το ματς πριν η κατάσταση... ξεφύγει.

Ο Ιταλός τενίστας καθώς έκανε ένα εξαιρετικό χτύπημα για να τελειώσει το ματς και απευθείας έφυγε για τα αποδυτήρια, αφού έτρεξε προς τον αντίπαλό του για να τον συγχαρεί.

Δεν είχαμε δει πάντως κάτι παρόμοιο, αφού με το που τελείωσε το παιχνίδι πήγε στον Γκαρίν για μια σύντομη αγκαλιά, χαιρέτησε τον κόσμο και έφυγε για την τουαλέτα.

Δεν έκανε καν τη χειραψία με τον διαιτητή, που βρισκόταν στην απέναντι μεριά του court, και φυσικά δεν μίλησε στον δημοσιογράφο του ESPN που τον περίμενε για τη σύντομη τηλεοπτική συνέντευξη.

