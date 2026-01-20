Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε sold out για τον «τελικό» με τη Μπέτις
SPORTS
Europa League ΠΑΟΚ Μπέτις

Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε sold out για τον «τελικό» με τη Μπέτις

Σε κατάμεστη Τούμπα θα υποδεχθεί ο ΠΑΟΚ τη Μπέτις το βράδυ της Πέμπτης για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League

Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε sold out για τον «τελικό» με τη Μπέτις
Ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του δύο πολύ σημαντικούς αγώνες για την ευρωπαϊκή προοπτική του καθώς το βράδυ της Πέμπτης θα υποδεχθεί την ισπανική Μπέτις και την επόμενη εβδομάδα θα ταξιδέψει στη Γαλλία για τον αγώνα με τη Λιόν.

Με τους ασπρόμαυρους να είναι στην 18η θέση της κατάταξης με 9 βαθμούς και να απέχουν 4 βαθμούς από την 8άδα (8η η Πόρτο με 13β.) η αναμέτρηση με τους Ισπανούς είναι κομβική καθώς με τρίποντο θα εξασφαλίσει την παρουσία του στα play off του Europa League.

Η ομάδα της Ανδαλουσίας είναι στην 4η θέση (14 β.) και παρά τις πολλές απουσίες που θα έχει, έχει και βαθμολογικό κίνητρο, ωστόσο θα αγωνιστεί σε... δύσκολες συνθήκες καθώς η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε το sold out.


