Μια σημαντική αναγνώριση που επιβεβαιώνει ότι οι άνθρωποί της εξελίσσονται μαζί με την εταιρία
Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε sold out για τον «τελικό» με τη Μπέτις
Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε sold out για τον «τελικό» με τη Μπέτις
Σε κατάμεστη Τούμπα θα υποδεχθεί ο ΠΑΟΚ τη Μπέτις το βράδυ της Πέμπτης για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League
Ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του δύο πολύ σημαντικούς αγώνες για την ευρωπαϊκή προοπτική του καθώς το βράδυ της Πέμπτης θα υποδεχθεί την ισπανική Μπέτις και την επόμενη εβδομάδα θα ταξιδέψει στη Γαλλία για τον αγώνα με τη Λιόν.
Με τους ασπρόμαυρους να είναι στην 18η θέση της κατάταξης με 9 βαθμούς και να απέχουν 4 βαθμούς από την 8άδα (8η η Πόρτο με 13β.) η αναμέτρηση με τους Ισπανούς είναι κομβική καθώς με τρίποντο θα εξασφαλίσει την παρουσία του στα play off του Europa League.
Η ομάδα της Ανδαλουσίας είναι στην 4η θέση (14 β.) και παρά τις πολλές απουσίες που θα έχει, έχει και βαθμολογικό κίνητρο, ωστόσο θα αγωνιστεί σε... δύσκολες συνθήκες καθώς η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε το sold out.
Με τους ασπρόμαυρους να είναι στην 18η θέση της κατάταξης με 9 βαθμούς και να απέχουν 4 βαθμούς από την 8άδα (8η η Πόρτο με 13β.) η αναμέτρηση με τους Ισπανούς είναι κομβική καθώς με τρίποντο θα εξασφαλίσει την παρουσία του στα play off του Europa League.
Η ομάδα της Ανδαλουσίας είναι στην 4η θέση (14 β.) και παρά τις πολλές απουσίες που θα έχει, έχει και βαθμολογικό κίνητρο, ωστόσο θα αγωνιστεί σε... δύσκολες συνθήκες καθώς η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε το sold out.
#PAOKFans Το παιχνίδι κόντρα στη Ρεάλ Μπέτις στο γήπεδο της Τούμπας είναι sold out! #PAOK #OurWay #UEL pic.twitter.com/rSGs4yvpYn— PAOK FC (@PAOK_FC) January 20, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα