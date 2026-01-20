Μια σημαντική αναγνώριση που επιβεβαιώνει ότι οι άνθρωποί της εξελίσσονται μαζί με την εταιρία
Κριστιάνο Ρονάλντο: O απόλυτος βασιλιάς της Google με 7.7 εκατ. αναζητήσεις – Άφησε πίσω του Μέσι, Γιαμάλ και Λεμπρόν
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν είναι απλώς σταρ στο γήπεδο, αλλά παραμένει και η μεγαλύτερη αθλητική «ατραξιόν» του διαδικτύου
Εκτός από το γεγονός πως είναι ο άνθρωπος με τους περισσότερους Followers στα social media, σύμφωνα με τα στοιχεία της «PlayersTime», ο Πορτογάλος σούπερ σταρ ήταν ο αθλητής με τις περισσότερες αναζητήσεις στο Google για το 2025.
Πάνω από όλους… Μέσι και Λεμπρόν βλέπουν την «πλάτη» του
Ο Κριστιάνο συγκέντρωσε μέσο όρο 7,76 εκατομμύρια αναζητήσεις το μήνα, ξεπερνώντας ακόμα και τον Λαμίν Γιαμάλ (5,76 εκατ.) και τον Ινδό σούπερ σταρ του κρίκετ Βιράτ Κολί (5,7 εκατ.).
