ΠΑΟΚ: Το παιχνίδι που ο Χατσίδης περίμενε μία… ολόκληρη ζωή
Στο… ευρύ κοινό, ο Δημήτρης Χατσίδης δεν «συστήθηκε» στο χθεσινό παιχνίδι με τον ΟΦΗ (3-0), στο οποίο κατέγραψε 2 ασίστ και ήταν «μέσα» και στο πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ

Ουσιαστικά, ο 19χρονος Κοζανίτης μεσοεπιθετικός, βγήκε μπροστά στα φως της δημοσιότητας στις 14 του περασμένου Αυγούστου επί αυστριακού εδάφους, όταν «έφτιαξε» το… χρυσό γκολ του Μαντί Καμαρά πέντε λεπτά πριν το τέλος της παράτασης κόντρα στην Βολφσμπέργκερ, έχοντας μπει στον αγωνιστικό χώρο πέντε λεπτά νωρίτερα, αντικαθιστώντας τον Γιάννη Κωνσταντέλια.

Χθες (18/1), ο «Χάτσι» κλήθηκε να αντικαταστήσει στο δεξί άκρο της επίθεσης του Δικεφάλου τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς και αν μη τι άλλο τα πήγε εξαιρετικά, κερδίζοντας τον έπαινο τόσο του Ραζβάν Λουτσέσκου όσο και του Δημήτρη Πέλκα, αλλά και το χειροκρότημα των «ασπρόμαυρων» οπαδών που βρέθηκαν στην Τούμπα!

