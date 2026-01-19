Μπαρτζώκας: «Είναι σε καλό μομέντουμ η Μακάμπι, αλλά και εμείς βελτιωνόμαστε συνεχώς»

Ο τεχνικός του Ολυμπιακού αναφέρθηκε την αυριανή αναμέτρηση (20/1) με τη Μακάμπι στο ΣΕΦ, αλλά και στο γεγονός ότι σιγά, σιγά επιστρέφουν οι τραυματίες