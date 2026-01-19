Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Πασίγνωστος Γάλλος διεθνής κατηγορείται ότι «βασάνιζε» πρώην σύντροφο του για 12 ώρες!
Σοβαρές κατηγορίες για ψυχολογική και συναισθηματική κακοποίηση αντιμετωπίζει ο Ντιμίτρι Παγέ, σύμφωνα με καταγγελία πρώην συντρόφου του από τη Βραζιλία
Όπως μεταδίδει η «Sun», η 29χρονη Βραζιλιάνα δικηγόρος Λαρίσα Φεράρι υποστηρίζει ότι είχε σχέση με τον διεθνή Γάλλο ποδοσφαιριστή, η οποία χαρακτηριζόταν από έλεγχο, χειραγώγηση και ταπείνωση. Ο 38χρονος σήμερα Παγέ, με θητεία μεταξύ άλλων σε Γουέστ Χαμ και Μαρσέιγ, φέρεται –σύμφωνα πάντα με την ίδια– να χρησιμοποίησε τη φήμη και τη δημόσια εικόνα του για να την «παγιδεύσει» σε μια σχέση που περιγράφει ως βίαιη και κακοποιητική, οδηγώντας την ακόμη και σε σκέψεις αυτοκτονίας.
