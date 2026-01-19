Πασίγνωστος Γάλλος διεθνής κατηγορείται ότι «βασάνιζε» πρώην σύντροφο του για 12 ώρες!
SPORTS

Πασίγνωστος Γάλλος διεθνής κατηγορείται ότι «βασάνιζε» πρώην σύντροφο του για 12 ώρες!

Σοβαρές κατηγορίες για ψυχολογική και συναισθηματική κακοποίηση αντιμετωπίζει ο Ντιμίτρι Παγέ, σύμφωνα με καταγγελία πρώην συντρόφου του από τη Βραζιλία

Πασίγνωστος Γάλλος διεθνής κατηγορείται ότι «βασάνιζε» πρώην σύντροφο του για 12 ώρες!
Όπως μεταδίδει η «Sun», η 29χρονη Βραζιλιάνα δικηγόρος Λαρίσα Φεράρι υποστηρίζει ότι είχε σχέση με τον διεθνή Γάλλο ποδοσφαιριστή, η οποία χαρακτηριζόταν από έλεγχο, χειραγώγηση και ταπείνωση. Ο 38χρονος σήμερα Παγέ, με θητεία μεταξύ άλλων σε Γουέστ Χαμ και Μαρσέιγ, φέρεται –σύμφωνα πάντα με την ίδια– να χρησιμοποίησε τη φήμη και τη δημόσια εικόνα του για να την «παγιδεύσει» σε μια σχέση που περιγράφει ως βίαιη και κακοποιητική, οδηγώντας την ακόμη και σε σκέψεις αυτοκτονίας.


Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης