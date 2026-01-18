Μπενίτεθ: «Πρέπει να μας γίνει μάθημα αυτό το παιχνίδι»
Ράφα Μπενίτεθ Παναθηναϊκός ΑΕΚ

Μπενίτεθ: «Πρέπει να μας γίνει μάθημα αυτό το παιχνίδι»

Οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ μετά την ήττα με 4-0 του ΠΑΟ από την ΑΕΚ

Μπενίτεθ: «Πρέπει να μας γίνει μάθημα αυτό το παιχνίδι»
Δεν κρύφτηκε μετά από την βαριά (4-0) ήττα του ΠΑΟ από την ΑΕΚ ο Ράφα Μπενίτεθ. 
Ο Ισπανός τεχνικός του ΠΑΟ μίλησε για την εικόνα της ομάδας του μετά το 2-0 και τόνισε ότι αυτό πρέπει να γίνει μάθημα στους παίκτες του. 

Οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ

«Νομίζω είναι ξεκάθαρο. Είμαστε πολύ πολύ απογοητευμένοι από το σημερινό αποτέλεσμα. Θεωρώ πως στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα στάθηκε καλά. Ωστόσο, στο δεύτερο τίποτα δεν πήγε καλά και ειδικά μετά το δεύτερο γκολ που δεχθήκαμε.

Δεν καταφέραμε να διαχειριστούμε καθόλου την κατάσταση και δυστυχώς ήρθε το τελικό σκορ». 

Γιατί η ομάδα έπεσε ψυχολογικά μετά το 2ο γκολ: «Χάνεις πάρα πολύ την αυτοπεποίθησή σου, κόβονται τα πόδια σου μετά το 2ο γκολ, δέχεσαι και το 3ο γκολ και μετά δεν καταφέρνεις να διαχειριστείς όλη αυτή την κατάσταση, που έχει δημιουργηθεί.

Είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας γίνει μάθημα στο μέλλον, διότι δεν ήμασταν δυνατοί στο πνευματικό επίπεδο. Όταν βλέπαμε ότι πλέον δεν μπορούσαμε να αλλάξουμε το αποτέλεσμα, ουσιαστικά δεν κάναμε τίποτα για να παλέψουμε κι επειδή έχουμε πολλά παιχνίδια που έρχονται πρέπει να μάθουμε από αυτό σήμερα».
