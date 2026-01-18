Νίκη «ανάσα» για τη Φιορεντίνα, 2-1 τη Μπολόνια, διπλό της Έβερτον κόντρα την Άστον Βίλα, η Ατλέτικο 1-0 την Αλαβές, δείτε γκολ από τα γήπεδα της Ευρώπης