Νίκη «ανάσα» για τη Φιορεντίνα, 2-1 τη Μπολόνια, διπλό της Έβερτον κόντρα την Άστον Βίλα, η Ατλέτικο 1-0 την Αλαβές, δείτε γκολ από τα γήπεδα της Ευρώπης
Η Νιούκαστλ έμεινε στο 0-0 στην έδρα της Γουλβς, εκτός έδρας νίκη μετά από καιρό για τη Βαλένθια, η Ρόμα νίκησε 2-0 την Τορίνο
Με κερδισμένη την Άρσεναλ τελείωσε η αγωνιστική στην Premier League, αφού και οι δύο ανταγωνιστές της για τον τίτλο στραβοπάτησαν. Μετά τη χθεσινή ήττα της Μάντσεστερ Σίτι, ήρθε σήμερα η εντός έδρας ήττα της Άστον Βίλα από την Έβερτον.
Στη La Liga η Ατλέτικο συνέχισε με νίκη και πήρε κεφάλι στη μάχη για την τετράδα που οδηγεί στο επόμενο Champions League. Η Βαλένθια χαμογέλασε μετά από καιρό, αφού επικράτησε με 1-0 στην έδρα της Χετάφε.
Στη Serie A η Φιορεντίνα συνεχίζει να αποδεικνύει την αγωνιστική της ανάκαμψη αφού πέρασε από την έδρα της Μπολόνια με 2-1 και πλέον είναι για τα καλά στη μάχη της επιβίωσης.
Η Ρόμα πέρασε από το Τορίνο με 2-0
Στη Bundesliga, ματσάρα είχαμε στο Άουγκσμπουργκ - Φράιμπουργκ, με το τελικό 2-2 να φανερώνει και την εικόνα του αγώνα. Στο 1-1 έμειναν η Στουτγάρδη με την Ουνιόν Βερολίνου.
Premier League (22η αγωνιστική)
Μάντσεστερ Γ.-Μάντσεστερ Σίτι 2-0 (65΄ Μπεούμο, 76΄ Ντόργκου) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Τσέλσι-Μπρέντφορντ 2-0 (26΄ Ζοάο Πέδρο, 76΄ πεν. Κόουλ Πάλμερ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Λιντς-Φούλαμ 1-0 (90΄+1 Ενμέτσα) Δείτε ΕΔΩ το γκολ
Λίβερπουλ-Μπέρνλι 1-1 (42΄ Βιρτς - 65΄ Έντουαρντς) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Σάντερλαντ-Κρίσταλ Πάλας 2-1 (33΄ Λε Φε, 71΄ Μπρόμπεϊ - 30΄ Πίνο) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Τότεναμ-Γουέστ Χαμ 1-2 (64΄ Ρομέρο - 15΄ Σάμερβιλ, 90΄+3 Γουίλσον) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Νότιγχαμ Φόρεστ-Άρσεναλ 0-0 Δείτε ΕΔΩ τα στιγμιότυπα
Γουλβς-Νιούκαστλ 0-0 Δείτε ΕΔΩ τα στιγμιότυπα
Άστον Βίλα-Έβερτον 0-1 (59' Μπαρί) Δείτε ΕΔΩ το γκολ
Μπράιτον-Μπόρνμουθ 19/1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 22 αγώνες)
Άρσεναλ 50
Μάντσεστερ Σίτι 43
Άστον Βίλα 43
Λίβερπουλ 36
Μάντσεστερ Γ. 35
Τσέλσι 34
Μπρέντφορντ 33
Σάντερλαντ 33
Νιούκαστλ 33
Έβερτον 32
Φούλαμ 31
Μπράιτον 29 -21αγ.
Κρίσταλ Πάλας 28
Τότεναμ 27
Μπόρνμουθ 26 -21αγ.
Λιντς 25
Νότιγχαμ Φόρεστ 22
Γουέστ Χαμ 17
Μπέρνλι 14
Γουλβς 8
Bundesliga (18η αγωνιστική)
Βέρντερ Βρέμης-Άιντραχτ Φρανκφούρτης 3-3 (29’ Ενγίνμα, 78’ Στέιτζ, 80’ Μιλόσεβιτς - 1’ Καλιμουεντό, 56’ Κόλινς, 90’+4 Κνάουφ)
Ντόρτμουντ-Ζανκτ Πάουλι 3-2 (45’+1’ Μπραντ, 54’ Αντεγέμι, 90’+5’ πέν. Τσαν – 62’ Σαντς, 72’ Τζόουνς)
Βόλφσμπουργκ-Χάιντενχαϊμ 1-1 (80’ Γιεντς – 45’+1’ Μπεκ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Χόφενχαϊμ-Λεβερκούζεν 1-0 (9’ Μπέργκερ) - Δείτε ΕΔΩ το γκολ
Κολωνία-Μάιντς 2-1 (57’, 85’ Άτσε – 29’ Μπελ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Αμβούργο-Γκλάντμπαχ 0-0 - Δείτε ΕΔΩ βίντεο
Λειψία-Μπάγερν 1-5 (20' Ρόμουλο - 50' Γκνάμπρι, 67' Κέιν, 83' Τα, 85' Πάβλοβιτς, 88' Ολίσε)
Στουτγάρδη-Ουνιόν Βερολίνου 1-1 (59' Φούχριχ - 83' Τζέονγκ)
Άουγκσμπουργκ-Φράιμπουργκ 2-2 (47' Μορίς, 49' Ρεξμπετσάι - 60' Σουζούκι, 62' Ματάνοβιτς)
Βαθμολογία (σε 17 αγώνες)
Μπάγερν Μονάχου 50 -18αγ.
Ντόρτμουντ 37 -18αγ.
Χόφενχαϊμ 33
Στουτγάρδη 33 -18αγ
Λειψία 32
Λεβερκούζεν 29
Άιντραχτ Φρανκφούρτης 27 -18αγ.
Ουνιόν Βερολίνου 24 -18αγ.
Φράιμπουργκ 24 -18αγ.
Κολωνία 20 -18αγ.
Γκλάντμπαχ 20 -18αγ.
Βόλφσμπουργκ 19 -18αγ.
Βέρντερ Βρέμης 18
Αμβούργο 17
Άουγκσμπουργκ 16 -18αγ.
Χάιντενχαϊμ 13 -18αγ.
Μάιντς 05 12 -18αγ.
Ζανκτ Πάουλι 12
La Liga (20η αγωνιστική)
Εσπανιόλ-Τζιρόνα 0-2 (45'+3' πέν., 90'+3' Βάνατ)
Ρεάλ Μαδρίτης-Λεβάντε 2-0 (58' πέν. Μπαμπέ, 65' Ασένσιο)
Μαγιόρκα-Αθλέτικ Μπιλμπάο 3-2 (5', 42', 69' πέν. Μουρίκι - 8' Γκόμες, 45' Νίκο Γουίλιαμς)
Οσασούνα-Οβιέδο 3-2 (45', 75' Μπούντιμιρ, 90+2' Μουνιόθ - 40' Βίνιας, 68' Ρέινα)
Μπέτις-Βιγιαρεάλ 2-0 (57' Ρουιμπάλ, 83' Φορνάλς)
Χετάφε-Βαλένθια 0-1 (84' Γκάγια)
Ατλέτικο Μαδρίτης-Αλαβές 1-0 (48' Σόρλοθ)
Θέλτα-Ράγιο Βαγεκάνο 3-0 (40' Καρέιρα, 54' Σαραγόσα, 79' Ρουέντα)
Σοσιεδάδ-Μπαρτσελόνα
Έλτσε-Σεβίλη 19/01
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 19 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 49
Ρεάλ Μαδρίτης 48 -20αγ.
Βιγιαρεάλ 41
Ατλέτικο Μαδρίτης 41 -20αγ.
Εσπανιόλ 34 -20αγ.
Μπέτις 32 -20αγ.
Θέλτα 32 -20αγ.
Αθλέτικ Μπιλμπάο 24 -20αγ.
Τζιρόνα 24 -20αγ.
Έλτσε 23
Ράγιο Βαγεκάνο 22 -20αγ.
Οσασούνα 22 -20αγ.
Ρεάλ Σοσιεδάδ 21
Μαγιόρκα 21 -20αγ.
Χετάφε 21 -20αγ.
Σεβίλη 20
Βαλένθια 20 -20αγ.
Αλαβές 19 -20αγ.
Λεβάντε 14
Οβιέδο 13 -20αγ.
Serie A (21η αγωνιστική)
Πίζα-Αταλάντα 1-1 (87' Ντουροσίμνι - 83' Κρστόβιτς)
Ουντινέζε-Ίντερ 0-1 (20' Μαρτίνες)
Νάπολι-Σασουόλο 1-0 (7' Λομπότκα)
Κάλιαρι-Γιουβέντους 1-0 (84' Ματσισέλι)
Πάρμα-Τζένοα 0-0
Μπολόνια-Φιορεντίνα 1-2 (85' Φαμπιάν - 19' Μαντράγκορα, 45' Πίκολι)
Τορίνο-Ρόμα 0-2 ( 26' Μάλεν, 72' Ντιμπάλα)
Μίλαν-Λέτσε
Κρεμονέζε-Βερόνα 19/01
Λάτσιο-Κόμο 19/01
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 20 αγώνες)
Ίντερ 49 -21αγ.
Μίλαν 43
Νάπολι 43 -21αγ.
Ρόμα 42 -21αγ.
Γιουβέντους 39 -21αγ.
Κόμο 34
Αταλάντα 32 -21αγ.
Μπολόνια 30 -21αγ.
Λάτσιο 28
Ουντινέζε 26 -21αγ.
Σασουόλο 23 -21αγ.
Τορίνο 23 -21αγ.
Κρεμονέζε 22
Πάρμα 22
Κάλιαρι 22 -21αγ.
Τζένοα 19
Λέτσε 17
Φιορεντίνα 17 -21αγ.
Πίζα 14 -21αγ.
Βερόνα 13
