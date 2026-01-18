To μουσικό challenge του χαμογελαστού Τσιτσιπά πριν την πρεμιέρα του στο Australian Open, δείτε βίντεο
Tο «word on the beat challenge» που έκανε ο Έλληνα αθλητής για το αυστραλιανό Open

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς παρά τις εκρήξεις του μέσα στα κορτ, γενικά θεωρείται από τους επικοινωνιακούς τενίστες της νέας εποχής. Τα media τον λατρεύουν και κάθε φορά που υπάρχει ένα νέο trend στα social media τον επιλέγουν για να διασκεδάσουν μαζί του.

Τις τελευταίες εβδομάδες υπάρχει το «word on the beat challenge» στο οποίος όποιος «δοκιμάζεται» καλείται να πει σχετικά γρήγορα και διαδοχικά λέξεις που μοιάζουν μεταξύ τους μέχρι να μπερδευτεί. 

Έτσι, ο λογαριασμός του Australian Open στα social media επέλεξε τον Ελληνα αθλητή για την δοκιμασία αυτή και το αποτέλεσμα τον δικαίωσε με τον 28χρονο να το διασκεδάζει με την ψυχή του.

Δείτε το βίντεο:


H πρεμιέρα του Τσιτσιπά στο Australian Open

O Στέφανος Τσιτσιπάς την περσινή σεζόν έδωσε συνολικά έξι αγώνες στα Grand Slam, τώρα με αφετηρία τη Μελβούρνη και το Australian Open, επιχειρεί ένα νέο ξεκίνημα.

Ο 28χρονος παίκτης θα κάνει πρεμιέρα στη φετινή διοργάνωση με αντίπαλο τον Ιάπωνα, Σιντάρο Μοτσιζούκι σε ένα παιχνίδι που θα γίνει το μεσημέρι της Τρίτης (20/8), γύρω στις 12:00 ώρα Ελλάδος.

Συγκεκριμένα ο αγώνας θα διεξαχθεί στο «Margaret Arena» και θα είναι ο τελευταίος του βραδινού προγράμματος της Τρίτης για τη Μελβούρνη. Ο Τσιτσιπάς θα συναντήσει για 2η φορά τον 22χρονο Μοτσιζούκι, τον οποίο νίκησε στις 2 Ιανουαρίου με 6-3, 6-4 στη διάρκεια του United Cup στο Περθ.

