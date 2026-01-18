Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Μετά το φιάσκο της Χρυσής Μπάλας: «Ο Τζόλης φεύγει από την Μπριζ για τον ιταλικό νότο με ποσό-ρεκόρ»
Μετά το φιάσκο της Χρυσής Μπάλας: «Ο Τζόλης φεύγει από την Μπριζ για τον ιταλικό νότο με ποσό-ρεκόρ»
Ο πριν από έξι μήνες… ονειρικός «γάμος» ανάμεσα στο Νόα Λανγκ και στη Νάπολι φαίνεται πως θα οδηγείται σε πρόωρο «διαζύγιο». Και, μάλιστα, σε καμία περίπτωση… συναινετικό
Την ώρα που ο Ολλανδός ακραίος επιθετικός, πρώην της Κλαμπ Μπριζ, έχει μπει στο… περιθώριο από τον Αντόνιο Κόντε, η πρωταθλήτρια Ιταλίας, σύμφωνα με τον διεθνή Τύπο, στρέφει ξανά το βλέμμα της στο «Γιαν Μπρέιντελ».
«Ο διάδοχος του Λανγκ δεν θα είναι άλλος από τον Χρήστο Τζόλη» γράφει η ιστσελίδα «voetbal24.be», επικαλούμενη πηγές της «gazzetta dello sport».
Αφού αναφέρει τα έως τώρα πεπραγμένα του Νόα Λανγκ στους «παρτενοπέι» (μόλις 898 λεπτά συμμετοχής σε 25 αγώνες και ένα γκολ), χαρακτηρίζοντάς τα «οδυνηρά» για μία μεταγραφή της τάξεως των 25 εκατομμυρίων, στη συνέχεια αναφέρεται στον πιθανό αντικαταστάτη του.
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr
«Ο διάδοχος του Λανγκ δεν θα είναι άλλος από τον Χρήστο Τζόλη» γράφει η ιστσελίδα «voetbal24.be», επικαλούμενη πηγές της «gazzetta dello sport».
Αφού αναφέρει τα έως τώρα πεπραγμένα του Νόα Λανγκ στους «παρτενοπέι» (μόλις 898 λεπτά συμμετοχής σε 25 αγώνες και ένα γκολ), χαρακτηρίζοντάς τα «οδυνηρά» για μία μεταγραφή της τάξεως των 25 εκατομμυρίων, στη συνέχεια αναφέρεται στον πιθανό αντικαταστάτη του.
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα