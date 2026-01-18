Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε απόψε το ντέρμπι ΑΕΚ - Παναθηναϊκός, τα ματς της Super League με τον τελικό του Copa Africa
Πλούσιο το πρόγραμμα των αγώνων σήμερα με σημαντικές αναμετρήσεις σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ

Η 17η αγωνιστική της Super League ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας.

Στις 17:00, η ΑΕΛ Novibet υποδέχεται τον Άρη, με το ματς να μεταδίδεται ζωντανά από το Cosmote Sport 1. Αργότερα, στις 19:00, ακολουθεί η αναμέτρηση ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΟΦΗ στην Τούμπα, την οποία θα δείτε live στο Nova Sports prime. Τέλος, η δράση για σήμερα ολοκληρώνεται με το παιχνίδι ανάμεσα σε ΑΕΚ και Παναθηναϊκό στην «OPAP Arena». Σέντρα στις 21:00, με μετάδοση από το Cosmote Sport 1.

Στο μπάσκετ, συνεχίζεται η 14η αγωνιστική της Stoiximan GBL με δύο παιχνίδια. Στις 13:00 η Μύκονος φιλοξενεί τον Κολοσσό, σε ένα ματς που μπορείτε να παρακολουθήσετε στην ΕΡΤ2, ενώ στις 16:00 ακολουθεί το ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός, το οποίο μεταδίδεται live στο ίδιο κανάλι.

Στην Ευρώπη και την Premier League, στις 16:00 η Γουλβς τίθεται αντιμέτωπη με τη Νιούκαστλ (Nova Sports Premier League) και στις 21:00 έρχεται ο μεγάλος τελικός του Copa Africa ανάμεσα σε Σενεγάλη και Μαρόκο, ο οποίος θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2.

Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα

Πλήρη αγωνιστική δράση περιλαμβάνει το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

13:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μπούργκος – Μπαρτσελόνα ACB Liga Endesa

13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΟ Μυκόνου – Κολοσσός GBL

13:30 COSMOTE SPORT 1 HD Πάρμα – Τζένοα Serie A

14:30 Novasports 3HD Καϊζερσλάουτερν – Ανόβερο Bundesliga 2

15:00 Novasports Prime Χετάφε – Βαλένθια La Liga

15:00 Action 24 Πανιώνιος – Ελλάς Σύρου Super League 2

16:00 Novasports Premier League Γουλβς – Νιούκαστλ Premier League

16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Μπολόνια – Φιορεντίνα Serie A

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός GBL

16:30 Novasports 2HD Στουτγκάρδη – Ουνιόν Βερολίνου Bundesliga

17:00 COSMOTE SPORT 9 HD Φενέρμπαχτσε – Τόφας Turkish Basketball Super League

17:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΛ Novibet – Άρης Super League

17:15 Novasports 1HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Αλαβές La Liga

17:45 Novasports Start Φέγενορντ – Σπάρτα Ρότερνταμ Eredivisie

18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος ΓΣΣ – ΠΑΟΚ Α1 Γυναικών Volley League

18:30 Novasports Premier League Άστον Βίλα – Έβερτον Premier League

18:30 Novasports 3HD Άουγκσμπουργκ – Φράιμπουργκ Bundesliga

19:00 Novasports Prime ΠΑΟΚ – ΟΦΗ Super League

19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Τορίνο – Ρόμα Serie A

19:30 Novasports 1HD Θέλτα – Ράγιο Βαγιεκάνο La Liga

19:30 COSMOTE SPORT 7 HD Νέομ – Αλ Χιλάλ Roshn Saudi League

20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Βαλένθια ACB Liga Endesa

20:00 COSMOTE SPORT 8 HD Βίρτους Μπολόνια – Τρεβίζο Lega Basket Serie A

20:00 COSMOTE SPORT 3 HD Τοντέλα – Μπράγκα Liga Portugal

21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Σενεγάλη – Μαρόκο Κύπελλο Εθνών Αφρικής

21:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΚ – Παναθηναϊκός Super League

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Μίλαν – Λέτσε Serie A

22:00 Novasports 1HD Ρεάλ Σοσιεδάδ – Μπαρτσελόνα La Liga

22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Βιτόρια Γκιμαράες – Πόρτο Liga Portugal
Νέα χρονιά, ίδιος στόχος: Να ξυπνάμε κάθε μέρα καλά

