Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε απόψε το ντέρμπι ΑΕΚ - Παναθηναϊκός, τα ματς της Super League με τον τελικό του Copa Africa
Πλούσιο το πρόγραμμα των αγώνων σήμερα με σημαντικές αναμετρήσεις σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ
Η 17η αγωνιστική της Super League ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας.
Στις 17:00, η ΑΕΛ Novibet υποδέχεται τον Άρη, με το ματς να μεταδίδεται ζωντανά από το Cosmote Sport 1. Αργότερα, στις 19:00, ακολουθεί η αναμέτρηση ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΟΦΗ στην Τούμπα, την οποία θα δείτε live στο Nova Sports prime. Τέλος, η δράση για σήμερα ολοκληρώνεται με το παιχνίδι ανάμεσα σε ΑΕΚ και Παναθηναϊκό στην «OPAP Arena». Σέντρα στις 21:00, με μετάδοση από το Cosmote Sport 1.
Στο μπάσκετ, συνεχίζεται η 14η αγωνιστική της Stoiximan GBL με δύο παιχνίδια. Στις 13:00 η Μύκονος φιλοξενεί τον Κολοσσό, σε ένα ματς που μπορείτε να παρακολουθήσετε στην ΕΡΤ2, ενώ στις 16:00 ακολουθεί το ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός, το οποίο μεταδίδεται live στο ίδιο κανάλι.
Στην Ευρώπη και την Premier League, στις 16:00 η Γουλβς τίθεται αντιμέτωπη με τη Νιούκαστλ (Nova Sports Premier League) και στις 21:00 έρχεται ο μεγάλος τελικός του Copa Africa ανάμεσα σε Σενεγάλη και Μαρόκο, ο οποίος θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2.
13:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μπούργκος – Μπαρτσελόνα ACB Liga Endesa
13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΟ Μυκόνου – Κολοσσός GBL
13:30 COSMOTE SPORT 1 HD Πάρμα – Τζένοα Serie A
14:30 Novasports 3HD Καϊζερσλάουτερν – Ανόβερο Bundesliga 2
15:00 Novasports Prime Χετάφε – Βαλένθια La Liga
15:00 Action 24 Πανιώνιος – Ελλάς Σύρου Super League 2
16:00 Novasports Premier League Γουλβς – Νιούκαστλ Premier League
Αθλητικές μεταδόσεις σήμεραΠλήρη αγωνιστική δράση περιλαμβάνει το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Μπολόνια – Φιορεντίνα Serie A
16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός GBL
16:30 Novasports 2HD Στουτγκάρδη – Ουνιόν Βερολίνου Bundesliga
17:00 COSMOTE SPORT 9 HD Φενέρμπαχτσε – Τόφας Turkish Basketball Super League
17:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΛ Novibet – Άρης Super League
17:15 Novasports 1HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Αλαβές La Liga
17:45 Novasports Start Φέγενορντ – Σπάρτα Ρότερνταμ Eredivisie
18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος ΓΣΣ – ΠΑΟΚ Α1 Γυναικών Volley League
18:30 Novasports Premier League Άστον Βίλα – Έβερτον Premier League
18:30 Novasports 3HD Άουγκσμπουργκ – Φράιμπουργκ Bundesliga
19:00 Novasports Prime ΠΑΟΚ – ΟΦΗ Super League
19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Τορίνο – Ρόμα Serie A
19:30 Novasports 1HD Θέλτα – Ράγιο Βαγιεκάνο La Liga
19:30 COSMOTE SPORT 7 HD Νέομ – Αλ Χιλάλ Roshn Saudi League
20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Βαλένθια ACB Liga Endesa
20:00 COSMOTE SPORT 8 HD Βίρτους Μπολόνια – Τρεβίζο Lega Basket Serie A
20:00 COSMOTE SPORT 3 HD Τοντέλα – Μπράγκα Liga Portugal
21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Σενεγάλη – Μαρόκο Κύπελλο Εθνών Αφρικής
21:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΚ – Παναθηναϊκός Super League
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Μίλαν – Λέτσε Serie A
22:00 Novasports 1HD Ρεάλ Σοσιεδάδ – Μπαρτσελόνα La Liga
22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Βιτόρια Γκιμαράες – Πόρτο Liga Portugal
