Καρδίτσα - ΑΕΚ 71-79: Με 30αρα του Μπάρτλεϊ η Ένωση έφτασε τις πέντε σερί νίκες στη Basket League

Με πρωταγωνιστή Μπάρτλεϊ η ΑΕΚ έκλεισε το δεκάλεπτο στο 16-20.Με το καλάθι του Χαραλαμπόπουλου έγινε το 23-28 για τη Βασίλισσα στα μέσα του δεύτερου δεκαλέπτου.Η ωραία κίνηση στο post του Σκορδίλη έφερε το 26-32 για την ΑΕΚ και ανάγκασε τον Παπανικολόπουλο να καλέσει timeout.Ο Αρμς με τρίποντο έφερε τη διαφορά στο +11 για το 26-37 στο 18'. Με γρήγορο 6-0 το σύνολο του Παπανικολόπουλου έκανε το 32-37 στο 18'.O Mπάρτλεϊ έφτασε τους 18 πόντους και έκανε το 41-46, όμως ο Έλις με τρίποντο μείωσε σε 48-51.Με fadeway του Χαραλαμπόπουλου έγινε το 53-60, ένα λεπτό πριν το τέλος της περιόδου.Ο Μάντσεν μείωσε σε 62-64, πέντε λεπτά για τη λήξη. Ο Χαραλαμπόπουλος έκανε το 68-73 στο 36'.ΑΕΚΟ Μπάρτλεϊ κάρφωσε όμως ο Χόρκλερ μείωσε σε 70-75. Ο Μπάρτλεϊ έφτασε τους 30 και η ΑΕΚ έφυγε με ένα σημαντικό διπλό.Τα δεκάλεπτα: 16-20, 32-37, 56-60, 71-79MVP: Ο Μπάρτλεϊ έκανε ματσάρα με 30 πόντους. Άλλο ένα σπουδαίο ματς του πιο σταθερού παίκτης της ΑΕΚ φέτος.Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Μπράντον Τζέφερσον είχε 15 πόντους αλλά δεν ήταν αρκετό για την ομάδα του.ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Το 12/21 βολές της Καρδίτσας.