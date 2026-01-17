Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Καρδίτσα - ΑΕΚ 71-79: Με 30αρα του Μπάρτλεϊ η Ένωση έφτασε τις πέντε σερί νίκες στη Basket League
Καρδίτσα - ΑΕΚ 71-79: Με 30αρα του Μπάρτλεϊ η Ένωση έφτασε τις πέντε σερί νίκες στη Basket League
Ο Αμερικανός ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστή για την ΑΕΚ στη νίκη απέναντι στην Καρδίτσα με 30 πόντους και 4/9 τρίποντα, από κοντά και ο Αρμς με 13 π.
Στις 5 σερί νίκες στη Stoiximan Basket League έφτασε η ΑΕΚ.
Η ομάδα του Σάκοτα επικράτησε εκτός έδρας της αξιόμαχης Καρδίτσας με 79-71 και έτσι ανέβηκε στο 10-4 παρά τις σημαντικές απουσίες.
Στο 4-10 έπεσαν οι γηπεδούχοι που το πάλεψαν μέχρι τέλους. Οι δύο ομάδες θα ξαναπαίξουν την Τετάρτη στη SUNEL Arena για το πρώτο ματς της φάσης των 16 του BCL.
Φοβερό ματς ο Μπάρτλεϊ που σταμάτησε στους 30 πόντους, ενώ ο Αρμς τελείωσε με 13 πόντους . Από την άλλη πλευρά ο Μπράντον Τζέφερσον είχε 15 πόντους.
Ο κόσμος της Ένωσης βρέθηκε σε άλλο ένα ματς κοντά στην ομάδα, δημιουργώντας όμορφη ατμόσφαιρα στο κλειστό «Γιάννης Μπουρούσης».
Η Βασίλισσα έπαιξε με σημαντικές απουσίες, αφού αγωνίστηκε χωρίς τους Νάναλι, Φίζελ, Μπράουν και Κατσίβελη.
Ο Διπλαρος αντιμετώπισε ένα πρόβλημα στο δάχτυλο του χεριού του από το πρώτο ημίχρονο και έπαιξε με δεμένο το δάχτυλο στο δεύτερο.
Καρδίτσα - ΑΕΚ: Το ματς
Ο Γκρέι κάρφωσε στο 3' για το 2-7, με την ΑΕΚ να ξεκινά καλύτερα στο ματς.
Ο Μπραντον Τζέφερσον με τρίποντο έβαλε μπροστά την Καρδίτσα για το 8-7.
Ο Πέτσάρσκι με φοβερό καλάθι έκανε το 10-11 για την Ένωση στο 6'. Ο Κασελάκης με lay up έγραψε το 16-11 για την Καρδίτσα, δυο λεπτά πριν το τέλος της περιόδου.
Η ομάδα του Σάκοτα επικράτησε εκτός έδρας της αξιόμαχης Καρδίτσας με 79-71 και έτσι ανέβηκε στο 10-4 παρά τις σημαντικές απουσίες.
Στο 4-10 έπεσαν οι γηπεδούχοι που το πάλεψαν μέχρι τέλους. Οι δύο ομάδες θα ξαναπαίξουν την Τετάρτη στη SUNEL Arena για το πρώτο ματς της φάσης των 16 του BCL.
Φοβερό ματς ο Μπάρτλεϊ που σταμάτησε στους 30 πόντους, ενώ ο Αρμς τελείωσε με 13 πόντους . Από την άλλη πλευρά ο Μπράντον Τζέφερσον είχε 15 πόντους.
Ο κόσμος της Ένωσης βρέθηκε σε άλλο ένα ματς κοντά στην ομάδα, δημιουργώντας όμορφη ατμόσφαιρα στο κλειστό «Γιάννης Μπουρούσης».
Η Βασίλισσα έπαιξε με σημαντικές απουσίες, αφού αγωνίστηκε χωρίς τους Νάναλι, Φίζελ, Μπράουν και Κατσίβελη.
Ο Διπλαρος αντιμετώπισε ένα πρόβλημα στο δάχτυλο του χεριού του από το πρώτο ημίχρονο και έπαιξε με δεμένο το δάχτυλο στο δεύτερο.
Καρδίτσα - ΑΕΚ: Το ματς
Ο Γκρέι κάρφωσε στο 3' για το 2-7, με την ΑΕΚ να ξεκινά καλύτερα στο ματς.
Ο Μπραντον Τζέφερσον με τρίποντο έβαλε μπροστά την Καρδίτσα για το 8-7.
Ο Πέτσάρσκι με φοβερό καλάθι έκανε το 10-11 για την Ένωση στο 6'. Ο Κασελάκης με lay up έγραψε το 16-11 για την Καρδίτσα, δυο λεπτά πριν το τέλος της περιόδου.
Με πρωταγωνιστή Μπάρτλεϊ η ΑΕΚ έκλεισε το δεκάλεπτο στο 16-20.
Με το καλάθι του Χαραλαμπόπουλου έγινε το 23-28 για τη Βασίλισσα στα μέσα του δεύτερου δεκαλέπτου.
Η ωραία κίνηση στο post του Σκορδίλη έφερε το 26-32 για την ΑΕΚ και ανάγκασε τον Παπανικολόπουλο να καλέσει timeout.
Ο Αρμς με τρίποντο έφερε τη διαφορά στο +11 για το 26-37 στο 18'. Με γρήγορο 6-0 το σύνολο του Παπανικολόπουλου έκανε το 32-37 στο 18'.
O Mπάρτλεϊ έφτασε τους 18 πόντους και έκανε το 41-46, όμως ο Έλις με τρίποντο μείωσε σε 48-51.
Με fadeway του Χαραλαμπόπουλου έγινε το 53-60, ένα λεπτό πριν το τέλος της περιόδου.
Ο Μάντσεν μείωσε σε 62-64, πέντε λεπτά για τη λήξη. Ο Χαραλαμπόπουλος έκανε το 68-73 στο 36'.
ΑΕΚΟ Μπάρτλεϊ κάρφωσε όμως ο Χόρκλερ μείωσε σε 70-75. Ο Μπάρτλεϊ έφτασε τους 30 και η ΑΕΚ έφυγε με ένα σημαντικό διπλό.
Τα δεκάλεπτα: 16-20, 32-37, 56-60, 71-79
MVP: Ο Μπάρτλεϊ έκανε ματσάρα με 30 πόντους. Άλλο ένα σπουδαίο ματς του πιο σταθερού παίκτης της ΑΕΚ φέτος.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Μπράντον Τζέφερσον είχε 15 πόντους αλλά δεν ήταν αρκετό για την ομάδα του.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Το 12/21 βολές της Καρδίτσας.
Πηγή:www.gazzetta.gr
Με το καλάθι του Χαραλαμπόπουλου έγινε το 23-28 για τη Βασίλισσα στα μέσα του δεύτερου δεκαλέπτου.
Η ωραία κίνηση στο post του Σκορδίλη έφερε το 26-32 για την ΑΕΚ και ανάγκασε τον Παπανικολόπουλο να καλέσει timeout.
Ο Αρμς με τρίποντο έφερε τη διαφορά στο +11 για το 26-37 στο 18'. Με γρήγορο 6-0 το σύνολο του Παπανικολόπουλου έκανε το 32-37 στο 18'.
O Mπάρτλεϊ έφτασε τους 18 πόντους και έκανε το 41-46, όμως ο Έλις με τρίποντο μείωσε σε 48-51.
Με fadeway του Χαραλαμπόπουλου έγινε το 53-60, ένα λεπτό πριν το τέλος της περιόδου.
Ο Μάντσεν μείωσε σε 62-64, πέντε λεπτά για τη λήξη. Ο Χαραλαμπόπουλος έκανε το 68-73 στο 36'.
ΑΕΚΟ Μπάρτλεϊ κάρφωσε όμως ο Χόρκλερ μείωσε σε 70-75. Ο Μπάρτλεϊ έφτασε τους 30 και η ΑΕΚ έφυγε με ένα σημαντικό διπλό.
Τα δεκάλεπτα: 16-20, 32-37, 56-60, 71-79
MVP: Ο Μπάρτλεϊ έκανε ματσάρα με 30 πόντους. Άλλο ένα σπουδαίο ματς του πιο σταθερού παίκτης της ΑΕΚ φέτος.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Μπράντον Τζέφερσον είχε 15 πόντους αλλά δεν ήταν αρκετό για την ομάδα του.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Το 12/21 βολές της Καρδίτσας.
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα