Άρης - Περιστέρι 93-75: Κυρίαρχος μπροστά στον κόσμο του πήρε το εισιτήριο για το Final 8 του Κυπέλλου, δείτε βίντεο

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης δεν είχε πρόβλημα απέναντι στο Περιστέρι και με κορυφαίο τον Κουλμπόκα πήρε την πρόκριση για το Final 8 του Κυπέλλου





Ο Άρης θα βρεθεί στα προημιτελικά της διοργάνωσης, όπου στις 17 Φεβρουαρίου θα αντιμετωπίσει την ομάδα που θα προκριθεί από το ζευγάρι Προμηθέας – Μαρούσι.





Άρης - Περιστέρι: Το ματς



Οι «κιτρινόμαυροι» μπήκαν με το πόδι στο γκάζι, δείχνοντας από νωρίς τις διαθέσεις τους. Από το πρώτο λεπτό είχαν καταφέρει να επιβάλουν τον ρυθμό τους.







Στη συνέχεια, Μήτρου-Λονγκ και Άντζουσιτς πήραν πρωταγωνιστικό ρόλο για τον Άρη, οδηγώντας το σκορ στο 19-12.



Οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν με ένα καλό διάστημα των Νίκολς και με τη βοήθεια και του τριπόντου του Παπαδάκη, ροκάνισαν τη διαφορά στο 25-23.



Με τους Κουλμπόκα και Μήτρου-Λονγκ σε πρωταγωνιστικούς ρόλους και ποσοστό 60% από τα 6,75 μ., ο Άρης πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα 13 πόντων, έχοντας τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα.



Μετά την ανάπαυλα, η εικόνα του ματς δεν άλλαξε με τον Άρη να εκτοξεύει τη διαφορά στους 19 πόντους μετά από τρίποντο του Χαρέλ για το 63-44 και με το Περιστέρι να κάνει συνεχώς λάθη δείχνοντας πώς έχει χάσει τη συγκέντρωσή του.



Oι Θεσσαλονικείς υπήρχαν παντού σε άμυνα και επίθεση ανεβαίνοντας στο +21 για το 68-47.



To Περιστέρι είχε σφυγμό και αντεπιτέθηκε με 10 σερί πόντους για να μειώσει στους 11 για το 68-57 πριν το τελευταίο δεκάλεπτο.



Eκεί συνεχίστηκε το σερί 12 πόντων φτάνοντας τη διαφορά σε μονοψήφια επίπεδα μετά από ώρα (68-59). Ωστόσο, ο Άρης διατήρησε την υπεροχή του και τα ηνία της αναμέτρησης



Τα δεκάλεπτα: 25-23, 53-40, 68-57, 93-75



O MVP... Ο Αρνόλντας Κουλμπόκα με 19 πόντους, 5/5 τρίποντα και 6 ριμπάουντ σε 18:42 λεπτά συμμετοχής.



O KΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Τάι Νίκολς με 18 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ.



ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Το 48.3% ποσοστό από την περιφέρεια του Άρη.