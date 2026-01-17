Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Άρης - Περιστέρι 93-75: Κυρίαρχος μπροστά στον κόσμο του πήρε το εισιτήριο για το Final 8 του Κυπέλλου, δείτε βίντεο
Η ομάδα της Θεσσαλονίκης δεν είχε πρόβλημα απέναντι στο Περιστέρι και με κορυφαίο τον Κουλμπόκα πήρε την πρόκριση για το Final 8 του Κυπέλλου
Ο Άρης και το Περιστέρι διασταύρωσαν τα ξίφη τους στη Θεσσαλονίκη με φόντο το πολυπόθητο εισιτήριο για το Final 8 Κυπέλλου Ελλάδας στην Κρήτη με τους Θεσσαλονικείς να τσεκάρουν το εισιτήριο επικρατώντας με 93-75.
Ο Άρης θα βρεθεί στα προημιτελικά της διοργάνωσης, όπου στις 17 Φεβρουαρίου θα αντιμετωπίσει την ομάδα που θα προκριθεί από το ζευγάρι Προμηθέας – Μαρούσι.
Άρης - Περιστέρι: Το ματς
Οι «κιτρινόμαυροι» μπήκαν με το πόδι στο γκάζι, δείχνοντας από νωρίς τις διαθέσεις τους. Από το πρώτο λεπτό είχαν καταφέρει να επιβάλουν τον ρυθμό τους.
Το Περιστέρι βρήκε απαντήσεις κυρίως από τον Νίκολς, ο οποίος πέτυχε όλους τους πρώτους πόντους της ομάδας του με δύο τρίποντα, διαμορφώνοντας το 10-6.
Στη συνέχεια, Μήτρου-Λονγκ και Άντζουσιτς πήραν πρωταγωνιστικό ρόλο για τον Άρη, οδηγώντας το σκορ στο 19-12.
Οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν με ένα καλό διάστημα των Νίκολς και με τη βοήθεια και του τριπόντου του Παπαδάκη, ροκάνισαν τη διαφορά στο 25-23.
Ωστόσο, ο Άρης ανέβασε ξανά στροφές στο δεύτερο δεκάλεπτο. Τρία διαδοχικά τρίποντα του Κουλμπόκα έδωσαν εκ νέου διψήφια διαφορά στους Θεσσαλονικείς (38-27), οι οποίοι κυριάρχησαν τόσο επιθετικά όσο και στα ριμπάουντ.
Με τους Κουλμπόκα και Μήτρου-Λονγκ σε πρωταγωνιστικούς ρόλους και ποσοστό 60% από τα 6,75 μ., ο Άρης πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα 13 πόντων, έχοντας τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα.
Μετά την ανάπαυλα, η εικόνα του ματς δεν άλλαξε με τον Άρη να εκτοξεύει τη διαφορά στους 19 πόντους μετά από τρίποντο του Χαρέλ για το 63-44 και με το Περιστέρι να κάνει συνεχώς λάθη δείχνοντας πώς έχει χάσει τη συγκέντρωσή του.
Oι Θεσσαλονικείς υπήρχαν παντού σε άμυνα και επίθεση ανεβαίνοντας στο +21 για το 68-47.
To Περιστέρι είχε σφυγμό και αντεπιτέθηκε με 10 σερί πόντους για να μειώσει στους 11 για το 68-57 πριν το τελευταίο δεκάλεπτο.
Eκεί συνεχίστηκε το σερί 12 πόντων φτάνοντας τη διαφορά σε μονοψήφια επίπεδα μετά από ώρα (68-59). Ωστόσο, ο Άρης διατήρησε την υπεροχή του και τα ηνία της αναμέτρησης
Τα δεκάλεπτα: 25-23, 53-40, 68-57, 93-75
O MVP... Ο Αρνόλντας Κουλμπόκα με 19 πόντους, 5/5 τρίποντα και 6 ριμπάουντ σε 18:42 λεπτά συμμετοχής.
O KΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Τάι Νίκολς με 18 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Το 48.3% ποσοστό από την περιφέρεια του Άρη.
