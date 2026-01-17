Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Νόβακ Τζόκοβιτς: «Πάντα έχω μια ευκαιρία στη Μελβούρνη, δεν θα πέσω στην παγίδα του 25ου τίτλου»
Ο «Νόλε» ρίχνεται στη μάχη του Australian Open με στόχο την 100ή νίκη του στο τουρνουά – Η παραδοχή για το επίπεδο των Σίνερ-Αλκαράθ και η διαχείριση της πίεσης
Επιδιώκοντας τον 25ο τίτλο του σε Grand Slam στα 38 του, ο Νόβακ Τζόκοβιτς προσεγγίζει το Australian Open, που αρχίζει αύριο (18/1) στην Μελβούρνη, με αυτοπεποίθηση αλλά και προσοχή.
«Πάντα έχω μια ευκαιρία, ειδικά εδώ», τόνισε χαρακτηριστικά ο «Νόλε» και πρόσθεσε: «Έχω ακόμη το κίνητρο και φυσικά συνειδητοποιώ ότι ο Σίνερ και ο Αλκαράθ βρίσκονται αυτήν την στιγμή σε άλλο επίπεδο. Αυτό είναι γεγονός. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κανείς άλλος δεν έχει μια ευκαιρία. Έχω πάντα μια ευκαιρία, σε κάθε τουρνουά, και ειδικά εδώ».
Ο Σέρβος τενίστας, έχει κατακτήσει το πρώτο Grand Slam της χρονιάς δέκα φορές και φυσικά ένας 25ος τίτλος, είναι πάντα στο μυαλό του:
«Υπάρχουν πολλές συζητήσεις για το 25ο, αλλά είμαι συγκεντρωμένος στον εαυτό μου, σε αυτά που έχω πετύχει και όχι σε αυτά που θα μπορούσα να πετύχω. Ελπίζω να το φθάσω (σ.σ. το 25ο), αλλά και το 24 δεν είναι κακός αριθμός. Πρέπει να το εκτιμήσω και να θυμηθώ την απίστευτη καριέρα μου. Μου επιτρέπει επίσης να απαλλάσσομαι από την περιττή πίεση. Προφανώς, υπάρχει πάντα πίεση και προσδοκίες, αλλά δεν χρειάζεται να μπω στην ψυχική παγίδα του «ή όλα ή τίποτα» ή «ή τώρα ή ποτέ» για να παρακινήσω τον εαυτό μου. Και δεν νομίζω ότι αυτό με βοηθά να παίξω όσο καλύτερα μπορώ. Ξέρω ότι όταν είμαι υγιής, όταν μπορώ να συνδυάσω όλα τα κομμάτια του παζλ την ίδια ημέρα, μπορώ να νικήσω οποιονδήποτε. Εάν δεν είχα αυτήν την αυτοπεποίθηση, σίγουρα δεν θα καθόμουν εδώ να σας μιλάω ή καν δεν θα συμμετείχα στο τουρνουά».
