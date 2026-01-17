Ράφα Μπενίτεθ: «Πάμε στη Νέα Φιλαδέλφεια με αυτοπεποίθηση, ξεχνάμε το προηγούμενο ματς»

Ο Ισπανός τεχνικός του Παναθηναϊκού δίνει το σύνθημα για το ντέρμπι με την ΑΕΚ – Η έμφαση στην ψυχολογία από την πρόκριση και το πλάνο για τη διαχείριση του ρόστερ