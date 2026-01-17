Είναι οριστικό: Ο Ζιντάν επιστρέφει στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο
SPORTS

Είναι οριστικό: Ο Ζιντάν επιστρέφει στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του FootMercato, η Γαλλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (FFF) έχει ξεκινήσει διακριτικά τις πρώτες συζητήσεις με τον Ζινεντίν Ζιντάν για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της εθνικής ομάδας μετά το τέλος της θητείας του Ντιντιέ Ντεσάμπ

Είναι οριστικό: Ο Ζιντάν επιστρέφει στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο
Ο πρώην προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης θεωρείται ευρέως ως ο επικρατέστερος διάδοχος του 54χρονου τεχνικού, με τον οποίο η FFF θέλει να διασφαλίσει ομαλή μετάβαση μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η γαλλική ομάδα και το επιτελείο της έχουν ήδη εγκατασταθεί στη Βοστόνη, όπου θα προετοιμαστούν για τους φιλικούς αγώνες Μαρτίου κόντρα σε Βραζιλία και Κολομβία και τους αγώνες του Ιουνίου κόντρα στην Ακτή Ελεφαντοστού και σε μια ακόμη άγνωστη ομάδα. Παράλληλα, ο πρόεδρος της FFF, Φιλίπ Ντιαλό, έχει ξεκαθαρίσει πως η ανακοίνωση του νέου προπονητή δεν θα γίνει πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο, ώστε να μην διαταραχθεί η προετοιμασία των «τρικολόρ».

Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης