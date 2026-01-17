Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Είναι οριστικό: Ο Ζιντάν επιστρέφει στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του FootMercato, η Γαλλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (FFF) έχει ξεκινήσει διακριτικά τις πρώτες συζητήσεις με τον Ζινεντίν Ζιντάν για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της εθνικής ομάδας μετά το τέλος της θητείας του Ντιντιέ Ντεσάμπ
Ο πρώην προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης θεωρείται ευρέως ως ο επικρατέστερος διάδοχος του 54χρονου τεχνικού, με τον οποίο η FFF θέλει να διασφαλίσει ομαλή μετάβαση μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο των Ηνωμένων Πολιτειών.
Η γαλλική ομάδα και το επιτελείο της έχουν ήδη εγκατασταθεί στη Βοστόνη, όπου θα προετοιμαστούν για τους φιλικούς αγώνες Μαρτίου κόντρα σε Βραζιλία και Κολομβία και τους αγώνες του Ιουνίου κόντρα στην Ακτή Ελεφαντοστού και σε μια ακόμη άγνωστη ομάδα. Παράλληλα, ο πρόεδρος της FFF, Φιλίπ Ντιαλό, έχει ξεκαθαρίσει πως η ανακοίνωση του νέου προπονητή δεν θα γίνει πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο, ώστε να μην διαταραχθεί η προετοιμασία των «τρικολόρ».
