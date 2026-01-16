Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Φενέρμπαχτσε - Βαλένθια: 82-79: Σαν να μην πέρασε μια μέρα για Φενέρ και Ντε Κολό!
Η Φενέρμπαχτσε, μπορεί να... αγχώθηκε στο τέλος, όμως πανηγύρισε τη νίκη με 82-79 απέναντι στη Βαλένθια στην επιστροφή του Νάντο Ντε Κολό - Η ομάδα του Γιασικεβίτσιους ανέβηκε στο 14-7
Η Φενερμπαχτσέ επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα στη Euroleague, συνεχίζοντας την αναρρίχηση της προς την κορυφή, ενώ έχει εκκρεμότητα το εκτός έδρας ματς με τον Ολυμπιακό. Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους επικράτησε με 82-79 της Βαλένθια, για την 22η αγωνιστική, βελτιώνοντας σε 14-7 το ρεκόρ της και υποχρεώνοντας τις «νυχτερίδες» στη δεύτερη σερί ήττα τους και όγδοη εφετινή, με την οποία έχασαν την ευκαιρία να παραμείνουν στο... ρετιρέ της βαθμολογίας.
Η τουρκική ομάδα βασίστηκε σε ένα σερί 12-0 στην εκκίνηση του αγώνα, όταν από το εις βάρος της 16-18 στο 6΄ έγραψε στον φωτεινό πίνακα το 28-18 στο 9΄. Ακόμη κι όταν η Βαλένθια αντέδρασε ισοφαρίζοντας σε 30-30 στο 13΄, είχε τις λύσεις για ένα επιμέρους σκορ 15-4, με το οποίο εξασφάλισε στο ημίχρονο μία διαφορά 13 πόντων (45-34). Στο δεύτερο ημίχρονο και με διάρκεια στο κομμάτι της παραγωγικότητας, η Φενέρ δεν έχασε το προβάδισμα και έφτασε σχετικά άνετα στο τελικό 82-79.
Πρώτος σκόρερ της τουρκικής ομάδας ο Νάντο ντε Κολό, ο οποίος στην επιστροφή στην Πόλη για τη δεύτερη θητεία του στη Φενερμπαχτσέ αποθεώθηκε από το κοινό και τελείωσε τον αγώνα με 16 πόντους και 3 ασίστ σε 21 λεπτά συμμετοχής. Σπουδαία εμφάνιση και από τον Ουέιντ Μπόλντγουϊν, ο οποίος εκτός από 11 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ είχε και το κομβικό μπλοκ στον Μοντέρο στα 16΄΄ για τη λήξη, όταν ο τελευταίος από τα 6,75 προσπάθησε να ισοφαρίσει σε 80-80. Από τη Βαλένθια ξεχώρισε ο Νέιθαν Ρίβερς με 17 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 28-20, 45-34, 66-58, 82-79
Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά
