Australian Open: Πήγε στο φιλέ για χειραψία νομίζοντας πως νίκησε, αλλά το super tie-break συνεχιζόταν και τελικά... έχασε, δείτε βίντεο
Αδιανόητο «μπλακ-άουτ» του Σεμπάστιαν Όφνερ στα προκριματικά του Australian Open – Ξέχασε τους κανονισμούς, έχασε τη συγκέντρωσή του και είδε τον 20χρονο Μπασαβαρέντι να τον κερδίζει
Υπάρχουν στιγμές στον αθλητισμό που η αυτοπεποίθηση μετατρέπεται σε εφιάλτη μέσα σε δευτερόλεπτα. Αυτό που συνέβη στον Αυστριακό Σεμπάστιαν Όφνερ στα προκριματικά του Australian Open 2026 δεν ήταν απλώς μια ήττα, αλλά μια από τις πιο αμήχανες και viral στιγμές που έχουν καταγραφεί ποτέ σε κορτ του τένις. Ο 29χρονος τενίστας «βιάστηκε» να νιώσει νικητής και η μοίρα τού έπαιξε το πιο σκληρό παιχνίδι.
Το «ραντεβού» στο φιλέ που δεν έγινε ποτέ
Όλα κρίθηκαν στο super tie-break του τρίτου σετ απέναντι στον Αμερικανό Νισές Μπασαβαρέντι. Ο Όφνερ κυριαρχούσε απόλυτα και όταν το σκορ έφτασε στο 7-1, συνέβη το αδιανόητο. Ο Όφνερ θεώρησε ότι το ματς τελείωσε (ξεχνώντας ότι στα Grand Slam το tie-break του τρίτου σετ κρίνεται στους 10 πόντους και όχι στους 7). Άφησε τη ρακέτα, σήκωσε τα χέρια ψηλά, έσφιξε τη γροθιά του και άρχισε να χτυπά το κεφάλι του δείχνοντας «πνευματική υπεροχή». Με ένα πλατύ χαμόγελο, περπάτησε προς το φιλέ για τη χειραψία της πρόκρισης.
Ο διαιτητής τον σταμάτησε στην κορυφή του φιλέ, ενημερώνοντάς τον ότι χρειάζονται άλλοι τρεις πόντοι. Το πρόσωπο του Όφνερ «πάγωσε» και αναγκάστηκε να επιστρέψει στη βασική γραμμή κατακόκκινος από την ντροπή.
Το ψυχολογικό σοκ ήταν μη αναστρέψιμο. Ο Όφνερ έχασε πλήρως τη συγκέντρωσή του, ενώ ο Μπασαβαρέντι, που μέχρι εκείνη τη στιγμή έμοιαζε χαμένος, βρήκε την ελπίδα που χρειαζόταν.
Ο Αμερικανός πήρε τους 8 από τους επόμενους 9 πόντους, μετατρέποντας το 7-1 σε 8-9! Αν και ο Όφνερ είχε δύο match points αργότερα, ο Μπασαβαρέντι επικράτησε τελικά με 13-11 στο tie-break (4-6, 6-4, 7-6).
That celebration came a little early 😬 pic.twitter.com/6i7hpo1bYM— TNT Sports (@tntsports) January 14, 2026
When your brain calls match point before the umpire does... pic.twitter.com/r1i49K1k2V— #AusOpen (@AustralianOpen) January 14, 2026
