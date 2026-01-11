Παναθηναϊκός: Ακύρωσε το ρεπό της Δευτέρας ο Αταμάν
SPORTS
Εργκίν Αταμάν Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Ακύρωσε το ρεπό της Δευτέρας ο Αταμάν

Δεν άρεσε η εμφάνιση του Παναθηναϊκού κόντρα στο Περιστέρι στον Εργκίν Αταμάν και... κόπηκε το ρεπό

Παναθηναϊκός: Ακύρωσε το ρεπό της Δευτέρας ο Αταμάν

Μπορεί ο Παναθηναϊκός να επικράτησε του Περιστερίου με 94-86 στο Telekom Center Athens αλλά ο Τούρκος τεχνικός ήταν δυσαρεστημένος από την συνολική εικόνα της ομάδας του.

Μάλιστα εξήγησε μετά το τέλος και πιο συγκεκριμένα στη συνέντευξη Τύπου ότι ακύρωσε το ρεπό της Δευτέρας (12/1) θέλοντας να ανεβάσει στροφές ενόψει του αγώνα για την 22η αγωνιστική της Euroleague με αντίπαλο την Μπάγερν στο Μόναχο.

«Θα δουλέψουμε περισσότερο, θα κάνουμε περισσότερη προπόνηση το ρεπό ακυρώθηκε και θα αρχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά στην προπόνηση για να βελτιώσουμε τη νοοτροπία μας και τον χαρακτήρα μας και την άμυνά μας. Έτσι δεν μπορούμε να φτάσουμε σε κανέναν μεγάλο στόχο. Το ρεπό ακυρώνεται για αύριο και θα αρχίσουμε δουλεύουμε σκληρά στην προπόνηση» ήταν τα λόγια του Άταμαν.

Πηγή: www.gazzetta.gr 

Thema Insights

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης