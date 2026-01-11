Παναθηναϊκός: Ακύρωσε το ρεπό της Δευτέρας ο Αταμάν

Μπορεί ο Παναθηναϊκός να επικράτησε του Περιστερίου με 94-86 στο Telekom Center Athens αλλά ο Τούρκος τεχνικός ήταν δυσαρεστημένος από την συνολική εικόνα της ομάδας του.

Μάλιστα εξήγησε μετά το τέλος και πιο συγκεκριμένα στη συνέντευξη Τύπου ότι ακύρωσε το ρεπό της Δευτέρας (12/1) θέλοντας να ανεβάσει στροφές ενόψει του αγώνα για την 22η αγωνιστική της Euroleague με αντίπαλο την Μπάγερν στο Μόναχο.

«Θα δουλέψουμε περισσότερο, θα κάνουμε περισσότερη προπόνηση το ρεπό ακυρώθηκε και θα αρχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά στην προπόνηση για να βελτιώσουμε τη νοοτροπία μας και τον χαρακτήρα μας και την άμυνά μας. Έτσι δεν μπορούμε να φτάσουμε σε κανέναν μεγάλο στόχο. Το ρεπό ακυρώνεται για αύριο και θα αρχίσουμε δουλεύουμε σκληρά στην προπόνηση» ήταν τα λόγια του Άταμαν.



