Και ποιος δεν θέλει οι Κυριακές να είναι οι πιο εύκολες ημέρες της εβδομάδας και να είναι γεμάτες ανέσεις και απολαύσεις
Ποδοσφαιριστής στην Ινδονησία υπέστη κάταγμα στα πλευρά μετά από «δολοφονικό» μαρκάρισμα, δείτε βίντεο
Ποδοσφαιριστής στην Ινδονησία υπέστη κάταγμα στα πλευρά μετά από «δολοφονικό» μαρκάρισμα, δείτε βίντεο
Βίαιο χτύπημα σε ποδοσφαιριστή της Περσέτα 1970, σε ένα από τα πιο επικίνδυνα φάουλ που έχουν καταγραφεί ποτέ
Το ποδόσφαιρο στην Ινδονησία βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της διεθνούς επικαιρότητας για τους λάθος λόγους. Ένα σοκαριστικό περιστατικό βίας κατά τη διάρκεια αγώνα της Περσέτα 1970 έχει προκαλέσει σάλο, καθώς ένας ποδοσφαιριστής της ομάδας υπέστη έναν εξαιρετικά σοβαρό τραυματισμό μετά από ένα μαρκάρισμα που χαρακτηρίζεται ως ένα από τα πιο επικίνδυνα που έχουν καταγραφεί ποτέ σε γήπεδο.
Το χρονικό του τραυματισμού
Το περιστατικό, το οποίο κάνει τον γύρο του διαδικτύου, δείχνει τη στιγμή που ο παίκτης δέχεται ένα βίαιο χτύπημα από αντίπαλο. Η ένταση της σύγκρουσης ήταν τέτοια που είχε ως αποτέλεσμα το κάταγμα πλευρού για τον αθλητή της Περσέτα. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα για ιατρική φροντίδα, με τις εξετάσεις να επιβεβαιώνουν τη σοβαρότητα της ζημιάς στον θώρακα.
Dall'Indonesia arriva uno dei falli più brutti di sempre 😱🇮🇩— Rompipallone.it (@Rompipallone_) January 9, 2026
Nella sfida della quarta divisione indonesiana tra Putrajaya Kabupaten Pasuruan e Perseta 1970, un giocatore della squadra ospite ha subito un fallo shock che gli ha provocato la frattura di una costola 🚑 pic.twitter.com/fZUv2Zoos0
Το χρονικό του τραυματισμού
Το περιστατικό, το οποίο κάνει τον γύρο του διαδικτύου, δείχνει τη στιγμή που ο παίκτης δέχεται ένα βίαιο χτύπημα από αντίπαλο. Η ένταση της σύγκρουσης ήταν τέτοια που είχε ως αποτέλεσμα το κάταγμα πλευρού για τον αθλητή της Περσέτα. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα για ιατρική φροντίδα, με τις εξετάσεις να επιβεβαιώνουν τη σοβαρότητα της ζημιάς στον θώρακα.
Kejadian di pertandingan Liga 4 Jatim sore ini.— Berita Sepakbola Dunia (@gilabola_ina) January 5, 2026
Pemain Putra Jaya Pasuruan (kuning) melakukan pelanggaran keras terhadap pemain Perseta 1970.
Kabarnya pemain yang ditendang langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. pic.twitter.com/7mSirzoeme
View this post on Instagram
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα