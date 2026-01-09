Ποδοσφαιριστής στην Ινδονησία υπέστη κάταγμα στα πλευρά μετά από «δολοφονικό» μαρκάρισμα, δείτε βίντεο
SPORTS
Ινδονησία μαρκάρισμα

Ποδοσφαιριστής στην Ινδονησία υπέστη κάταγμα στα πλευρά μετά από «δολοφονικό» μαρκάρισμα, δείτε βίντεο

Βίαιο χτύπημα σε ποδοσφαιριστή της Περσέτα 1970, σε ένα από τα πιο επικίνδυνα φάουλ που έχουν καταγραφεί ποτέ

Ποδοσφαιριστής στην Ινδονησία υπέστη κάταγμα στα πλευρά μετά από «δολοφονικό» μαρκάρισμα, δείτε βίντεο
Το ποδόσφαιρο στην Ινδονησία βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της διεθνούς επικαιρότητας για τους λάθος λόγους. Ένα σοκαριστικό περιστατικό βίας κατά τη διάρκεια αγώνα της Περσέτα 1970 έχει προκαλέσει σάλο, καθώς ένας ποδοσφαιριστής της ομάδας υπέστη έναν εξαιρετικά σοβαρό τραυματισμό μετά από ένα μαρκάρισμα που χαρακτηρίζεται ως ένα από τα πιο επικίνδυνα που έχουν καταγραφεί ποτέ σε γήπεδο.




Το χρονικό του τραυματισμού
Το περιστατικό, το οποίο κάνει τον γύρο του διαδικτύου, δείχνει τη στιγμή που ο παίκτης δέχεται ένα βίαιο χτύπημα από αντίπαλο. Η ένταση της σύγκρουσης ήταν τέτοια που είχε ως αποτέλεσμα το κάταγμα πλευρού για τον αθλητή της Περσέτα. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα για ιατρική φροντίδα, με τις εξετάσεις να επιβεβαιώνουν τη σοβαρότητα της ζημιάς στον θώρακα.



