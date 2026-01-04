Τεράστιο διπλό της Μπαρτσελόνα στη Μαδρίτη 105-100 τη Ρεάλ, βίντεο
SPORTS
Ρεάλ Μαδρίτης Μπαρτσελόνα Μπάσκετ

Τεράστιο διπλό της Μπαρτσελόνα στη Μαδρίτη 105-100 τη Ρεάλ, βίντεο

Λαπροβίτολα και Πάντερ οδήγησε την Μπαρτσελόνα στη νίκη στο μεγάλο ντέρμπι του πρωταθλήματος Ισπανίας

Τεράστιο διπλό της Μπαρτσελόνα στη Μαδρίτη 105-100 τη Ρεάλ, βίντεο
H Μπαρτσελόνα ήταν η μεγάλη νικήτρια του clasico της Ισπανίας στο μπάσκετ. 

Η ομάδα του Πασκουάλ στο πλαίσιο της 14ης ημέρας του πρωταθλήματος Ισπανίας επικράτησε 105-100 της Ρεάλ μέσα στη Μαδρίτη. 

Κορυφαίοι για τους νικητές ήταν ο Λαπροβίτολα (19 πόντους, 9 ασίστ) και ο Πάντερ (19 πόντους). Ο Χεζόνια πέτυχε 27 πόντους αλλά δεν έφταναν για τη νίκη. 

Η Ρεάλ μετά από 14 αγώνες είναι 1η με 12-2 και η Μπαρτσελόνα είναι 4η με 10-4. 

Τα δεκάλεπτα: 24-28, 44-48, 75-77, 100-105.

Connatix Player: ee65fdba-be7a-41cd-b476-e344b8977fc8 - 99216307-99ad-4bfd-944c-d2f3c4219cd7 - 802bc865-afca-472a-8b42-6b7ce9fd58ba

Thema Insights

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Η Gift card από τα Public σου λύνει τα χέρια στις γιορτές

Ξέρετε εκείνη τη στιγμή που ψάχνετε το τέλειο δώρο Χριστουγέννων και αναρωτιέστε "μήπως προτιμά άλλο χρώμα; Μήπως έχει ήδη αυτό το μοντέλο; Μήπως του αρέσει κάτι τελείως διαφορετικό;" Φέτος, υπάρχει μια λύση που κάνει όλες αυτές τις ερωτήσεις... περιττές!

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης