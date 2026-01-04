Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Τεράστιο διπλό της Μπαρτσελόνα στη Μαδρίτη 105-100 τη Ρεάλ, βίντεο
Λαπροβίτολα και Πάντερ οδήγησε την Μπαρτσελόνα στη νίκη στο μεγάλο ντέρμπι του πρωταθλήματος Ισπανίας
H Μπαρτσελόνα ήταν η μεγάλη νικήτρια του clasico της Ισπανίας στο μπάσκετ.
Η ομάδα του Πασκουάλ στο πλαίσιο της 14ης ημέρας του πρωταθλήματος Ισπανίας επικράτησε 105-100 της Ρεάλ μέσα στη Μαδρίτη.
Κορυφαίοι για τους νικητές ήταν ο Λαπροβίτολα (19 πόντους, 9 ασίστ) και ο Πάντερ (19 πόντους). Ο Χεζόνια πέτυχε 27 πόντους αλλά δεν έφταναν για τη νίκη.
Η Ρεάλ μετά από 14 αγώνες είναι 1η με 12-2 και η Μπαρτσελόνα είναι 4η με 10-4.
Τα δεκάλεπτα: 24-28, 44-48, 75-77, 100-105.
