ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ταλαιπωρία για τους ταξιδιώτες σε Μαρτίνο, Κόμβο Βαγίων, Κιάτο και Αρχαία Νεμέα, έκλεισαν δρόμους οι αγρότες

Ταϊρίκ Τζόουνς: Συμφώνησε με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, λένε στο Ισραήλ
SPORTS
Ταϊρίκ Τζόουνς Παρτιζάν Ολυμπιακός Μακάμπι Τελ Αβίβ

Ταϊρίκ Τζόουνς: Συμφώνησε με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, λένε στο Ισραήλ

«Ο Τζόουνς έχει ήδη οριστικοποιήσει τους όρους του με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ παρά το ενδιαφέρον από το Ντουμπάι και τον Ολυμπιακό», γράφει το Sports Channel

Ταϊρίκ Τζόουνς: Συμφώνησε με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, λένε στο Ισραήλ
Το σίριαλ της μεταγραφής του Ταϊρίκ Τζόουνς κορυφώνεται, με ΜΜΕ από το εξωτερικό να τον στέλνει μακριά από τον Ολυμπιακό και να στην αγκαλιά της Μακάμπι.

Το «sport5» από το Ισραήλ αναφέρει ότι ο παίκτης έχει συμφωνήσει με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, έχοντας οριστικοποιήσει και τις λεπτομέρειες της υπόθεσης, γεγονός που φέρνει νέα τροπή στην υπόθεση.

Συγκεκριμένα το δημοσίευμα αναφέρει πως «Μια καθοριστική ημέρα. Η μεταγραφική περίοδος της Ευρωλίγκας κλείνει αύριο (Δευτέρα), με την Ευρώπη να πιστεύει ότι η Παρτιζάν θα πάρει την τελική απόφαση για το πού θα μετακομίσει ο Ταϊρίκ Τζόουνς. Όπως ανέφερε το Sports Channel, ο Τζόουνς έχει ήδη οριστικοποιήσει τους όρους του με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ παρά το ενδιαφέρον από το Ντουμπάι και τον Ολυμπιακό».

Ο Ολυμπιακός είναι δεδομένο πως ενδιαφέρεται για τον παίκτη και παρακολουθεί την υπόθεση, περιμένοντας τις αποφάσεις της Παρτίζαν.

Από την άλλη ο παίκτης είχε και κάνει και την αινιγματική ανάρτηση στα social media χθες (3/1) το μεσημέρι.

Πλέον μετράμε όλοι αντίστροφα για την deadline της 5ης Ιανουαρίου, όπου λήγει το δικαίωμα ενός παίκτη της EuroLeague να απεγγραφεί από την ομάδα του, προκειμένου να μετακομίσει σε άλλον σύλλογο της λίγκας, οπότε στις επόμενες ώρες θα ξεκαθαρίσει η κατάσταση.

Πηγή: gazzeta.gr

Thema Insights

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης