Ταϊρίκ Τζόουνς: Συμφώνησε με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, λένε στο Ισραήλ
«Ο Τζόουνς έχει ήδη οριστικοποιήσει τους όρους του με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ παρά το ενδιαφέρον από το Ντουμπάι και τον Ολυμπιακό», γράφει το Sports Channel
Το σίριαλ της μεταγραφής του Ταϊρίκ Τζόουνς κορυφώνεται, με ΜΜΕ από το εξωτερικό να τον στέλνει μακριά από τον Ολυμπιακό και να στην αγκαλιά της Μακάμπι.
Το «sport5» από το Ισραήλ αναφέρει ότι ο παίκτης έχει συμφωνήσει με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, έχοντας οριστικοποιήσει και τις λεπτομέρειες της υπόθεσης, γεγονός που φέρνει νέα τροπή στην υπόθεση.
Ο Ολυμπιακός είναι δεδομένο πως ενδιαφέρεται για τον παίκτη και παρακολουθεί την υπόθεση, περιμένοντας τις αποφάσεις της Παρτίζαν.
Από την άλλη ο παίκτης είχε και κάνει και την αινιγματική ανάρτηση στα social media χθες (3/1) το μεσημέρι.
Συγκεκριμένα το δημοσίευμα αναφέρει πως «Μια καθοριστική ημέρα. Η μεταγραφική περίοδος της Ευρωλίγκας κλείνει αύριο (Δευτέρα), με την Ευρώπη να πιστεύει ότι η Παρτιζάν θα πάρει την τελική απόφαση για το πού θα μετακομίσει ο Ταϊρίκ Τζόουνς. Όπως ανέφερε το Sports Channel, ο Τζόουνς έχει ήδη οριστικοποιήσει τους όρους του με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ παρά το ενδιαφέρον από το Ντουμπάι και τον Ολυμπιακό».
🚨Tyrique Jones is near a deal with Maccabi Tel Aviv, but Olympiacos are still in the picture!— Arel Ginsber (@ArelGinsber8) January 3, 2026
It’s down to Olympiacos and Maccabi. Jones is close to Maccabi, with a final decision expected tomorrow. Partizan are set to sign a new center and let Jones go, with a $350K buyout! pic.twitter.com/9nh9E2aAwM
Ο Ολυμπιακός είναι δεδομένο πως ενδιαφέρεται για τον παίκτη και παρακολουθεί την υπόθεση, περιμένοντας τις αποφάσεις της Παρτίζαν.
Από την άλλη ο παίκτης είχε και κάνει και την αινιγματική ανάρτηση στα social media χθες (3/1) το μεσημέρι.
Πλέον μετράμε όλοι αντίστροφα για την deadline της 5ης Ιανουαρίου, όπου λήγει το δικαίωμα ενός παίκτη της EuroLeague να απεγγραφεί από την ομάδα του, προκειμένου να μετακομίσει σε άλλον σύλλογο της λίγκας, οπότε στις επόμενες ώρες θα ξεκαθαρίσει η κατάσταση.
Tyrique Jones posts a cryptic message on his social media 👀 pic.twitter.com/9kuPZ51jB7— BasketNews (@BasketNews_com) January 3, 2026
Πηγή: gazzeta.gr
